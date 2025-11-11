https://1prime.ru/20251111/putin-864435518.html

В Кремле завершилась встреча Путина и Токаева

В Кремле завершилась встреча Путина и Токаева - 11.11.2025, ПРАЙМ

В Кремле завершилась встреча Путина и Токаева

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили неформальную встречу, сообщили в Кремле. | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T23:19+0300

2025-11-11T23:19+0300

2025-11-11T23:26+0300

политика

россия

мировая экономика

казахстан

рф

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864431248_197:36:2825:1514_1920x0_80_0_0_6d9b8c06f5408139fac57d26c96b4798.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили неформальную встречу, сообщили в Кремле. "Сегодняшняя встреча лидеров России и Казахстана завершилась", - говорится в Telegram-канале Кремля. Как следует из опубликованного пресс-службой видео, российский президент лично проводил казахстанского коллегу. Лидеры кратко побеседовали "на ногах", выходя из Сенатского дворца в Кремле, затем пожали друг другу руки и обнялись."Спасибо вам большое за гостеприимство! До встречи завтра", - сказал Токаев на прощание.Отмечается, что завтра Путин и Токаев продолжат переговоры в Кремле. По итогам визита планируется подписать ряд важных двусторонних документов.Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная программа визита начнется в среду.Завтра лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также от имени президента РФ будет дан государственный обед.

https://1prime.ru/20251111/tokaev-864430805.html

казахстан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, казахстан, рф, владимир путин, касым-жомарт токаев