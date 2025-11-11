https://1prime.ru/20251111/putin-864435518.html
В Кремле завершилась встреча Путина и Токаева
В Кремле завершилась встреча Путина и Токаева - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершилась встреча Путина и Токаева
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили неформальную встречу, сообщили в Кремле. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T23:19+0300
2025-11-11T23:19+0300
2025-11-11T23:26+0300
политика
россия
мировая экономика
казахстан
рф
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864431248_197:36:2825:1514_1920x0_80_0_0_6d9b8c06f5408139fac57d26c96b4798.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили неформальную встречу, сообщили в Кремле. "Сегодняшняя встреча лидеров России и Казахстана завершилась", - говорится в Telegram-канале Кремля. Как следует из опубликованного пресс-службой видео, российский президент лично проводил казахстанского коллегу. Лидеры кратко побеседовали "на ногах", выходя из Сенатского дворца в Кремле, затем пожали друг другу руки и обнялись."Спасибо вам большое за гостеприимство! До встречи завтра", - сказал Токаев на прощание.Отмечается, что завтра Путин и Токаев продолжат переговоры в Кремле. По итогам визита планируется подписать ряд важных двусторонних документов.Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная программа визита начнется в среду.Завтра лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также от имени президента РФ будет дан государственный обед.
https://1prime.ru/20251111/tokaev-864430805.html
казахстан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864431248_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_96decb60acdbf4fd8e2f4cd10509c569.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, казахстан, рф, владимир путин, касым-жомарт токаев
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, РФ, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
В Кремле завершилась встреча Путина и Токаева
Путин и Токаев завершили неформальную встречу в Кремле
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили неформальную встречу, сообщили в Кремле.
"Сегодняшняя встреча лидеров России и Казахстана
завершилась", - говорится в Telegram-канале
Кремля.
Как следует из опубликованного пресс-службой видео, российский президент лично проводил казахстанского коллегу. Лидеры кратко побеседовали "на ногах", выходя из Сенатского дворца в Кремле, затем пожали друг другу руки и обнялись.
"Спасибо вам большое за гостеприимство! До встречи завтра", - сказал Токаев
на прощание.
Отмечается, что завтра Путин
и Токаев продолжат переговоры в Кремле. По итогам визита планируется подписать ряд важных двусторонних документов.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, официальная программа визита начнется в среду.
Завтра лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также от имени президента РФ будет дан государственный обед.
Токаев назвал отношения России и Казахстана стратегическим партнерством