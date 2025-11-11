Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле завершилась встреча Путина и Токаева - 11.11.2025
В Кремле завершилась встреча Путина и Токаева
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили неформальную встречу, сообщили в Кремле. | 11.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили неформальную встречу, сообщили в Кремле. "Сегодняшняя встреча лидеров России и Казахстана завершилась", - говорится в Telegram-канале Кремля. Как следует из опубликованного пресс-службой видео, российский президент лично проводил казахстанского коллегу. Лидеры кратко побеседовали "на ногах", выходя из Сенатского дворца в Кремле, затем пожали друг другу руки и обнялись."Спасибо вам большое за гостеприимство! До встречи завтра", - сказал Токаев на прощание.Отмечается, что завтра Путин и Токаев продолжат переговоры в Кремле. По итогам визита планируется подписать ряд важных двусторонних документов.Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная программа визита начнется в среду.Завтра лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также от имени президента РФ будет дан государственный обед.
В Кремле завершилась встреча Путина и Токаева

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили неформальную встречу, сообщили в Кремле.
"Сегодняшняя встреча лидеров России и Казахстана завершилась", - говорится в Telegram-канале Кремля.
Как следует из опубликованного пресс-службой видео, российский президент лично проводил казахстанского коллегу. Лидеры кратко побеседовали "на ногах", выходя из Сенатского дворца в Кремле, затем пожали друг другу руки и обнялись.
"Спасибо вам большое за гостеприимство! До встречи завтра", - сказал Токаев на прощание.
Отмечается, что завтра Путин и Токаев продолжат переговоры в Кремле. По итогам визита планируется подписать ряд важных двусторонних документов.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная программа визита начнется в среду.
Завтра лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также от имени президента РФ будет дан государственный обед.
Токаев назвал отношения России и Казахстана стратегическим партнерством
