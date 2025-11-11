https://1prime.ru/20251111/regiony-864405735.html

Названы регионы с наибольшим числом вакансий в строительстве

2025-11-11T06:24+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864405735.jpg?1762831488

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавляют десятку регионов России с наибольшим числом вакансий в строительной отрасли, рассказала РИА Недвижимость руководитель исследовательского центра сервиса для поиска работы SuperJob Наталья Голованова. "Перечень в порядке убывания количества открытых на сегодня вакансий в сегменте "Строительство, проектирование, недвижимость" продолжают Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Новосибирская область, Красноярский край. Замыкают десятку расположившиеся на одной позиции Тюменская и Ростовская области", – уточнила она. Аналитики другой онлайн-платформы по найму персонала HeadHunter подсчитали, что в настоящее время на одну вакансию в сфере строительства и недвижимости приходится 5,2 резюме, что говорит о балансе на рынке труда. При этом ранее специалисты компании фиксировали дефицит кадров в отрасли: в октябре 2023 года показатель был равен 2,9, в октябре 2024-го составлял 3,2. Голованова подтвердила отрицательную динамику спроса на персонал в 2025 году. "После взрывного роста числа вакансий в 2024 году рынок стабилизировался. А вот резюме стало больше, и это при рекордно низком проценте безработных в стране", – отметила она, пояснив, что анкеты сейчас размещают преимущественно трудоустроенные россияне, которые ищут лучших условий найма, прежде всего по зарплате. МНЕНИЕ НАНИМАТЕЛЯ Ряд крупнейших российских девелоперов все еще называют дефицит кадров серьезной проблемой для себя. Недобор персонала во всем стройсекторе компания Dogma измеряет в пределах 20-30%, а "Самолет" оценивает дефицит рабочих только на своих объектах примерно в 25-30% от потребности. Управляющий директор девелоперского блока "Самолета" Арцрун Геворкян уточняет, что недобор кадров в стройотрасли России составляет 200-400 тысяч человек, а количество мигрантов-строителей в первом квартале текущего года снизилось на 15-20% – до 500 тысяч. Перечисленное, по его мнению, указывает на ухудшение кадровой ситуации в стройотрасли по сравнению с началом 2022 года и даже 2024-го. Глава отдела управления персоналом девелоперской компании "Брусника" Виктория Гостева убеждена, что в ближайшее время дефицит кадров останется высоким, поскольку трудоспособное население сокращается, а молодежь все реже выбирает рабочие специализации. "Сказывается миграционная политика. После ужесточения правил пребывания в России часть иностранцев покинула страну, а новые потоки оказались меньше ожидаемого. Еще один фактор – конкуренция со смежными отраслями, где уровень оплаты и условий труда выше. И последнее – сезонность и эффект усталости. Рабочие нередко переходят от подрядчика к подрядчику в поисках более стабильных условий или уезжают домой на длительный период – и далеко не всегда возвращаются назад", – сказала она. Наибольшие трудности с наймом "Брусника" традиционно испытывает в городах активного строительства: в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, где крайне высока конкуренция за рабочие руки среди девелоперов и подрядчиков крупных инфраструктурных проектов. В Санкт-Петербурге и Москве ситуация стабильнее, так как рынок более зрелый и доля локальных специалистов выше, пояснила Гостева. Дефицит кадров во всех федеральных округах, особенно на Дальнем Востоке и в Приволжье, констатирует и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). При этом некоторые застройщики тотальной нехватки специалистов не наблюдают. Директор по закупкам "А101" Елена Леликова указала, что что спрос на рабочую силу в строительном секторе имеет сезонность и с ноября по март традиционно снижается. К тому же, по ее словам, рынок испытывает кадровый голод в основном в отношении узких квалификаций, таким как специалисты по пуско-наладочным работам или слаботочным системам, сварщики, мастера по отделочным работам. По данным HeadHunter, соотношение соискателей и вакансий для маляров и штукатуров сейчас составляет 2,2 резюме на одну позицию, слесарей и сантехников – 2,4, электромонтажников – 2,4, сварщиков – 3,1, монтажников – 3,3, машинистов спецтехники – 3,8. ПРАВИЛА ДИКТУЕТ СОИСКАТЕЛЬ Согласно статистике SuperJob, по итогам октября строительство вошло в тройку сфер занятости, испытывающих наибольшую потребность в рабочих руках. Опережают строительный сектор по числу вакансий только ритейл и производственный сектор. Как отметили в "Бруснике", специалистов активно переманивают работодатели из логистики, промышленности, нефтегазовой сферы, агросектора. "Отрасль ощущает серьезную конкуренцию со сферой логистики, где зарплаты существенно выше, а требования к кандидатам намного ниже. Серьезное соперничество за кадровый ресурс идет с нефтегазовой и горнодобывающей промышленностью, где предлагают работу вахтовым методом и достойные зарплаты. СВО также влияет на ситуацию с кадрами в строительстве. Надо учитывать, что молодежь не охотно идет в отрасль, главным образом, из-за невысокого престижа строительных профессий. Кроме того, работа на стройке связана с тяжелыми условиями труда", – перечислил президент НОСТРОя Антон Глушков. Наниматели в строительстве на протяжении года планомерно повышали зарплатные предложения. По данным SuperJob, в среднем за год они выросли на 12,6% – для инженерно-технических работников, на 10,1% – для квалифицированных рабочих. В конкурентной борьбе за кадры строительная отрасль, как заметил Глушков, перестала быть в числе догоняющих по уровню зарплат. В качестве примера он привел анализ кадровых агентств, согласно которому зарплаты в стройсекторе выросли в течение года на 23% и обогнали по темпам роста даже сферу IT. Медианная заработная плата в отрасли, по подсчетам рекрутинговых агентств, сейчас составляет 117 тысяч рублей. Вместе с тем, директор по персоналу группы ЛСР Полина Голубева полагает, что зарплатная гонка на этом закончилась. Существенный рост зарплат, по ее словам, наблюдался в 2022-2024 годах, теперь же компании исчерпали финансовые резервы, и на первый план выходят нематериальные стимулы: качественный соцпакет, наличие обучения, предложения по организации досуга сотрудников и их близких. "Рынок труда остается соискательским. Работодателям придется увеличивать свои зарплатные предложения и серьезно потрудиться над системой компенсаций. Дисбаланс в пользу соискателя подтверждается не только минимальным показателем безработицы, но и позицией работодателей: 83% строительных компаний по-прежнему характеризуют ситуацию как кадровый голод", – заключила Голованова.

