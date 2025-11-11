https://1prime.ru/20251111/reshetnikov-864418054.html

Решетников рассказал о работе на цифровых платформах

Решетников рассказал о работе на цифровых платформах

2025-11-11T16:36+0300

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цифровые платформы дают работу практически каждому шестому занятому в России: людей привлекают гибкие формы занятости, возможность работать удаленно и в удобном графике, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Платформа это еще и значимый источник заработка для 16% населения. Каждый шестой так или иначе получает доход, связанный с платформами. Людей привлекают гибкие формы занятости, возможность работать удаленно, проектно, в удобном графике", - сказал он в рамках Дня платформенной экономики в национальном центре "Россия". Он напомнил, что по итогам прошлого года оборот товаров и услуг через цифровые платформы достиг 5,5% ВВП. Рост связан с тем, что снижаются барьеры входа на рынок, убираются лишние посредники, сокращаются транзакционные издержки.

