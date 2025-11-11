Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о работе на цифровых платформах - 11.11.2025
Решетников рассказал о работе на цифровых платформах
Решетников рассказал о работе на цифровых платформах - 11.11.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о работе на цифровых платформах
Цифровые платформы дают работу практически каждому шестому занятому в России: людей привлекают гибкие формы занятости, возможность работать удаленно и в удобном | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T16:36+0300
2025-11-11T16:36+0300
россия
рф
максим решетников
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/22/841502238_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_ced96c000d34480c6b9609e72921c205.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цифровые платформы дают работу практически каждому шестому занятому в России: людей привлекают гибкие формы занятости, возможность работать удаленно и в удобном графике, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Платформа это еще и значимый источник заработка для 16% населения. Каждый шестой так или иначе получает доход, связанный с платформами. Людей привлекают гибкие формы занятости, возможность работать удаленно, проектно, в удобном графике", - сказал он в рамках Дня платформенной экономики в национальном центре "Россия". Он напомнил, что по итогам прошлого года оборот товаров и услуг через цифровые платформы достиг 5,5% ВВП. Рост связан с тем, что снижаются барьеры входа на рынок, убираются лишние посредники, сокращаются транзакционные издержки.
рф
16:36 11.11.2025
 
Решетников рассказал о работе на цифровых платформах

Решетников: цифровые платформы дают работу почти каждому шестому занятому в России

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цифровые платформы дают работу практически каждому шестому занятому в России: людей привлекают гибкие формы занятости, возможность работать удаленно и в удобном графике, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Платформа это еще и значимый источник заработка для 16% населения. Каждый шестой так или иначе получает доход, связанный с платформами. Людей привлекают гибкие формы занятости, возможность работать удаленно, проектно, в удобном графике", - сказал он в рамках Дня платформенной экономики в национальном центре "Россия".
Он напомнил, что по итогам прошлого года оборот товаров и услуг через цифровые платформы достиг 5,5% ВВП. Рост связан с тем, что снижаются барьеры входа на рынок, убираются лишние посредники, сокращаются транзакционные издержки.
