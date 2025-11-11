https://1prime.ru/20251111/robot-864435146.html

В Москве презентовали первого российского человекоподобного робота с ИИ

В Москве презентовали первого российского человекоподобного робота с ИИ - 11.11.2025, ПРАЙМ

В Москве презентовали первого российского человекоподобного робота с ИИ

Презентация первого российского человекоподобного робота Aidol с искусственным интеллектом прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Презентация первого российского человекоподобного робота Aidol с искусственным интеллектом прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На презентации продемонстрировали две модели: настольная версия робота и антропоморфная модель. Источник на рынке сообщил РИА Новости, что стоимость такого робота в России оценивается в диапазоне от 100 до 300 миллионов рублей. Как уверяют разработчики, это первый в мире антропоморфный робот с искусственным интеллектом, который обладает сразу тремя функциями - перемещение в пространстве, общение, перемещение предметов и взаимодействие с ними. Также отличительной особенностью является живая мимика - он способен выражать не менее 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. Это стало возможным благодаря тому, что лицевая маска построена на 19 сервоприводах. Семь микрофонов формирует трехмерную звуковую картину окружения. Робот способен улавливать диалог в шумной среде, а также понимать, в каких случаях обращаются к нему, а когда собеседники общаются между собой. "Мировой рынок антропоморфной робототехники только формируется и обладает большим потенциалом. Россия может занять в нем свою нишу, и наш ответ - универсальная платформа. Это не демонстрация ради эффекта, а переход к базе, которая уверенно работает в разных средах. Если мы хотим, чтобы робот был по-настоящему полезен в нашей человеческой среде - открывал те же дверные ручки, пользовался теми же предметами, сидел на тех же стульях, - он должен быть антропоморфным и обладать развитой коммуникацией", - прокомментировал лидер "Новой технологической коалиции", разрабатывающей робота, Алексей Южаков. Сейчас робота тестируют на русском и английском языках, однако разработчики получают заказы и на другие языки.

москва

