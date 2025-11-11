"Росконгресс" назвал цели легализации стейблкоинов в США

https://1prime.ru/20251111/roskongress-864401549.html
финансы
сша
дональд трамп
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Легализация стейблкоинов в США преследует три цели: ослабление влияния Федеральной резервной системы, укрепление международного положения доллара и привлечение новых инвесторов в госдолг, говорится в докладе "Росконгресса" "Стейблкоин вместо векселя", которым располагает РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа в июле 2025 года одобрила закон, закрепляющий юридический статус стейблкоинов в американской финансовой системе. В регулируемом поле остаются только криптомонеты, обеспеченные традиционными валютами в соотношении один к одному. При этом компании‑эмитенты должны размещать средства, которые будут выступать залогом по стейблкоинам, в активах из жестко ограниченного списка, прежде всего в казначейских векселях США.
"Команда Трампа, вероятно, преследует три взаимосвязанные цели. Первая - ослабление влияния Федеральной резервной системы (ФРС) на денежно-кредитную политику посредством формирования неподконтрольного ей крупного сегмента краткосрочного фондирования", - пишут аналитики.
Второй целью они называют укрепление международных позиций доллара через внедрение американской валюты в криптовалютные платежные системы.
"Третья - привлечение новой группы инвесторов на рынок казначейских ценных бумаг, которая традиционно стремилась уйти от государственного контроля и инвестиций в гособлигации, но с готовностью вкладывает средства в криптовалютные инструменты", - заключили они.
финансы, сша, дональд трамп
Финансы, США, Дональд Трамп
