В "Росконгрессе" рассказали о рисках внедрения стейблкоинов в США

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Масштабное внедрение стейблкоинов в финансовую систему США несет риски для финансовой стабильности страны и угрожает подорвать доверие к доллару, в результате это вызовет рост спроса на активы-убежища, в частности золото и криптовалюту, говорится в докладе "Росконгресса" "Стейблкоин вместо векселя", которым располагает РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в июле 2025 года одобрила закон, закрепляющий юридический статус стейблкоинов в американской финансовой системе. В регулируемом поле остаются только криптомонеты, обеспеченные традиционными валютами в соотношении один к одному. При этом компании‑эмитенты должны размещать средства, которые будут выступать залогом по стейблкоинам, в активах из жестко ограниченного списка, прежде всего в казначейских векселях США. "Принятая стратегия содержит существенные риски для финансовой стабильности. Стейблкоины сформируют параллельную систему денежного обращения с ограниченной способностью регуляторов контролировать денежные потоки и прогнозировать потребности в ликвидности. Расширение рынка стейблкоинов неизбежно сократит объем банковского кредитования экономики, поскольку вызовет отток части средств с депозитов", - пишут аналитики. В результате возможным последствием может стать "подрыв доверия к доллару", поскольку Федеральная резервная система потеряет контроль над денежным предложением. "Неспособность ФРС эффективно управлять процентными ставками из‑за появления крупного нерегулируемого сегмента краткосрочного фондирования снижает ценность доллара как стабильного средства сбережения. Это может привести к росту спроса на альтернативные активы, например, золота, исторически служащие защитой от инфляции и девальвации традиционных валют", - заключили они. Одним из активов-убежищ в такой ситуации останется золото, другим могут стать криптовалюты, которые позиционируются как независимый от конкретного государства актив, спрос на который растет при снижении доверия к традиционным валютам, заключают аналитики.

