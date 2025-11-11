https://1prime.ru/20251111/rossiya-864434344.html

Россия запретила въезд 30 гражданам Японии

Россия запретила въезд 30 гражданам Японии - 11.11.2025, ПРАЙМ

Россия запретила въезд 30 гражданам Японии

Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии, в том числе официальному представителю МИД страны, журналистам, профессорам и другим должностным лицам,... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T22:14+0300

2025-11-11T22:14+0300

2025-11-11T22:14+0300

политика

россия

мировая экономика

япония

токио

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969659_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b2762b2685aa5288d1b1c48ea70ddb2f.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии, в том числе официальному представителю МИД страны, журналистам, профессорам и другим должностным лицам, заявили во вторник в МИД РФ."В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т.н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующим японским гражданам", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.В частности, теперь Россию не могут посетить официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и обозреватели газеты "Никкэй", профессора университета Хитоцубаси и другие японские должностные лица.

https://1prime.ru/20251110/japonija-864360383.html

япония

токио

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, япония, токио, мид