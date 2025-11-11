https://1prime.ru/20251111/rossiya-864434344.html
Россия запретила въезд 30 гражданам Японии
Россия запретила въезд 30 гражданам Японии
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии, в том числе официальному представителю МИД страны, журналистам, профессорам и другим должностным лицам, заявили во вторник в МИД РФ."В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т.н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующим японским гражданам", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.В частности, теперь Россию не могут посетить официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и обозреватели газеты "Никкэй", профессора университета Хитоцубаси и другие японские должностные лица.
