Грузооборот российских портов снизился за десять месяцев - 11.11.2025
Грузооборот российских портов снизился за десять месяцев
Грузооборот российских портов снизился за десять месяцев - 11.11.2025, ПРАЙМ
Грузооборот российских портов снизился за десять месяцев
Грузооборот морских портов России по итогам января-октября текущего года снизился на 1,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 732,6... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T22:46+0300
2025-11-11T22:46+0300
бизнес
россия
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России по итогам января-октября текущего года снизился на 1,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 732,6 миллиона тонн, говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов (АСОП). "По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за десять месяцев 2025 года уменьшился на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 732,6 млн тонн", - говорится в сообщении. Грузооборот снизился во всех бассейнах России, кроме Дальневосточного, такие данные приводит "Морцентр". В "Морцентре" отметили, что перевалка сухогрузов за 10 месяцев текущего года снизилась на 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 362,9 миллиона тонн. При этом наблюдается рост перегрузки удобрений (+7,8% к январю-октябрю 2024 года), черных металлов (+24,1%) и руды (+33,9%). В свою очередь перевалка наливных грузов снизилась на 0,7% за отчетный период и составила 369,7 миллиона тонн. "В экспортном направлении отправлено 574 695,1 тыс. т (97,9%), каботажных грузов перевалено 61 882 тыс. т (92,3%). Транзит вырос на 13,2% (до 62 014,3 тыс. т). Перевалка импорта (34 078,9 тыс. т) сократилась на 3,1%", - добавили в "Морцентре".
2025
Бизнес, РОССИЯ
22:46 11.11.2025
 
Грузооборот российских портов снизился за десять месяцев

В России грузооборот морских портов за десять месяцев снизился на 1,5%

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России по итогам января-октября текущего года снизился на 1,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 732,6 миллиона тонн, говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов (АСОП).
"По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за десять месяцев 2025 года уменьшился на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 732,6 млн тонн", - говорится в сообщении.
Грузооборот снизился во всех бассейнах России, кроме Дальневосточного, такие данные приводит "Морцентр".
В "Морцентре" отметили, что перевалка сухогрузов за 10 месяцев текущего года снизилась на 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 362,9 миллиона тонн. При этом наблюдается рост перегрузки удобрений (+7,8% к январю-октябрю 2024 года), черных металлов (+24,1%) и руды (+33,9%). В свою очередь перевалка наливных грузов снизилась на 0,7% за отчетный период и составила 369,7 миллиона тонн.
"В экспортном направлении отправлено 574 695,1 тыс. т (97,9%), каботажных грузов перевалено 61 882 тыс. т (92,3%). Транзит вырос на 13,2% (до 62 014,3 тыс. т). Перевалка импорта (34 078,9 тыс. т) сократилась на 3,1%", - добавили в "Морцентре".
