https://1prime.ru/20251111/rossiya-864434704.html

Грузооборот российских портов снизился за десять месяцев

Грузооборот российских портов снизился за десять месяцев - 11.11.2025, ПРАЙМ

Грузооборот российских портов снизился за десять месяцев

Грузооборот морских портов России по итогам января-октября текущего года снизился на 1,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 732,6... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T22:46+0300

2025-11-11T22:46+0300

2025-11-11T22:46+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83748/03/837480340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0903cc5d6077d5c9cf935e2603ac7907.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России по итогам января-октября текущего года снизился на 1,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 732,6 миллиона тонн, говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов (АСОП). "По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за десять месяцев 2025 года уменьшился на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 732,6 млн тонн", - говорится в сообщении. Грузооборот снизился во всех бассейнах России, кроме Дальневосточного, такие данные приводит "Морцентр". В "Морцентре" отметили, что перевалка сухогрузов за 10 месяцев текущего года снизилась на 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 362,9 миллиона тонн. При этом наблюдается рост перегрузки удобрений (+7,8% к январю-октябрю 2024 года), черных металлов (+24,1%) и руды (+33,9%). В свою очередь перевалка наливных грузов снизилась на 0,7% за отчетный период и составила 369,7 миллиона тонн. "В экспортном направлении отправлено 574 695,1 тыс. т (97,9%), каботажных грузов перевалено 61 882 тыс. т (92,3%). Транзит вырос на 13,2% (до 62 014,3 тыс. т). Перевалка импорта (34 078,9 тыс. т) сократилась на 3,1%", - добавили в "Морцентре".

https://1prime.ru/20251110/kondratev-864394504.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия