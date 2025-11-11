Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" утвердил стратегию развития до 2036 года - 11.11.2025
"Ростех" утвердил стратегию развития до 2036 года
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Новая стратегия развития госкорпорации "Ростех" до 2036 года утверждена, в рамках нее корпорация делает ставку на научно-технологическое развитие как в военной, так и в гражданской сфере, сообщил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко. "Утверждена новая стратегия развития корпорации на период до 2036 года… Стратегия делает ставку на научно-технологическое развитие как в военной, так и в гражданской сфере, а также на построение и модернизацию современных производственных мощностей. Это условие для качественного экономического роста компании, в том числе для увеличения инвестиционной привлекательности наших активов", - сказал он. Евтушенко подчеркнул, что документ фиксирует первоочередную цель корпорации, которой является решение важнейших государственных задач. Среди них исполнение гособоронзаказа, реализация государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества с другими странами, достижение технологического суверенитета, кадровое и социальное развитие государства.
17:54 11.11.2025
 
"Ростех" утвердил стратегию развития до 2036 года

"Ростех" утвердил новую стратегию развития корпорации до 2036 года

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Новая стратегия развития госкорпорации "Ростех" до 2036 года утверждена, в рамках нее корпорация делает ставку на научно-технологическое развитие как в военной, так и в гражданской сфере, сообщил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.
"Утверждена новая стратегия развития корпорации на период до 2036 года… Стратегия делает ставку на научно-технологическое развитие как в военной, так и в гражданской сфере, а также на построение и модернизацию современных производственных мощностей. Это условие для качественного экономического роста компании, в том числе для увеличения инвестиционной привлекательности наших активов", - сказал он.
Евтушенко подчеркнул, что документ фиксирует первоочередную цель корпорации, которой является решение важнейших государственных задач. Среди них исполнение гособоронзаказа, реализация государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества с другими странами, достижение технологического суверенитета, кадровое и социальное развитие государства.
