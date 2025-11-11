Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио повторил призыв Трампа прекратить закупки российских энергоносителей - 11.11.2025, ПРАЙМ
Рубио повторил призыв Трампа прекратить закупки российских энергоносителей
2025-11-11T03:00+0300
2025-11-11T03:00+0300
ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом повторил призыв американского президента Дональда Трампа ко всем союзниками по НАТО отказаться от закупок российских энергоносителей, заявили в госдепартаменте. "Секретарь Рубио также подчеркнул призыв президента Трампа ко всем союзникам по НАТО прекратить закупки российских энергоносителей, чтобы помочь положить конец продолжающейся войне на Украине", - заявили в ведомстве.
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, США, ТУРЦИЯ, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, НАТО, МИД
03:00 11.11.2025
 
Рубио повторил призыв Трампа прекратить закупки российских энергоносителей

Рубио на встрече с Фиданом повторил призыв Трампа отказаться от энергоносителей РФ

ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом повторил призыв американского президента Дональда Трампа ко всем союзниками по НАТО отказаться от закупок российских энергоносителей, заявили в госдепартаменте.
"Секретарь Рубио также подчеркнул призыв президента Трампа ко всем союзникам по НАТО прекратить закупки российских энергоносителей, чтобы помочь положить конец продолжающейся войне на Украине", - заявили в ведомстве.
 
