Рубио повторил призыв Трампа прекратить закупки российских энергоносителей
2025-11-11T03:00+0300
ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом повторил призыв американского президента Дональда Трампа ко всем союзниками по НАТО отказаться от закупок российских энергоносителей, заявили в госдепартаменте.
"Секретарь Рубио также подчеркнул призыв президента Трампа ко всем союзникам по НАТО прекратить закупки российских энергоносителей, чтобы помочь положить конец продолжающейся войне на Украине", - заявили в ведомстве.
