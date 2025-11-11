Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов вторника - 11.11.2025
Рубль снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов вторника
Рубль снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов вторника - 11.11.2025, ПРАЙМ
Рубль снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов вторника
Курс рубля снижается к юаню в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T12:12+0300
2025-11-11T12:12+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля снижается к юаню в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.58 мск повышался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия - до 11,42 рубля. "Сегодня ожидаем продолжения движения китайской валюты в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля. Учитывая сезонное преобладание спроса на валюту со стороны импортеров, а также продолжение сужения объема чистых продаж валюты со стороны Центробанка, видим вероятность дальнейшего смещения юаня к верхней границе данного диапазона", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "На текущей неделе ключевыми факторами для валютного рынка станут ожидаемые 14 ноября месячные данные по инфляции в России за октябрь, а также отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства 12 и 13 ноября, которые могут повлиять на нефтяные котировки и, соответственно, на курс рубля", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". До конца недели есть риски перехода китайской валюты в коридор 11,5-12 рублей, который будет актуальным для юаня до конца осени, считает Зварич.
12:12 11.11.2025
 
Рубль снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов вторника

Курс рубля снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов вторника

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля снижается к юаню в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.58 мск повышался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия - до 11,42 рубля.
"Сегодня ожидаем продолжения движения китайской валюты в верхней половине диапазона 11-11,5 рубля. Учитывая сезонное преобладание спроса на валюту со стороны импортеров, а также продолжение сужения объема чистых продаж валюты со стороны Центробанка, видим вероятность дальнейшего смещения юаня к верхней границе данного диапазона", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
"На текущей неделе ключевыми факторами для валютного рынка станут ожидаемые 14 ноября месячные данные по инфляции в России за октябрь, а также отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства 12 и 13 ноября, которые могут повлиять на нефтяные котировки и, соответственно, на курс рубля", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
До конца недели есть риски перехода китайской валюты в коридор 11,5-12 рублей, который будет актуальным для юаня до конца осени, считает Зварич.
ЭкономикаБогдан ЗваричПСБОПЕКУК Альфа-КапиталРынокФинансы
 
 
Заголовок открываемого материала