Российский рынок акций закрылся ростом на 0,3%
2025-11-11T19:00+0300
экономика
акции
рынок
торги
мосбиржа
ртс
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,30%, до 2566,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,48% до 1042,69 пункта, долларовый РТС - снизился на 0,13%, до 993,65 пункта.
