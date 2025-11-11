https://1prime.ru/20251111/rynok-864426311.html

Российский рынок акций закрылся ростом на 0,3%

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,30%, до 2566,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,48% до 1042,69 пункта, долларовый РТС - снизился на 0,13%, до 993,65 пункта.

