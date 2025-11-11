Российский рынок акций вырос во вторник

https://1prime.ru/20251111/rynok-864427139.html

экономика

рынок

индексы

торги

сша

мосбиржа

ртс

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/img/77476/47/774764742_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6625a82c58d7f4908caed6e967e4d911.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций повысился во вторник в пределах полупроцента, оставшись ниже 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,30% - до 2566,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,48%, до 1042,69 пункта, долларовый РТС - снизился на 0,13%, до 993,65 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок восстанавливался Российский рынок акций в основную сессию демонстрировал попытки восстановления в направлении ключевого уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи. Эту отметку индикатор протестировал накануне. "Индекс Мосбиржи во вторник показывал преимущественно умеренный рост. Позитивный фактор – повышение цен на нефть. В США, судя по всему, приближается конец шатдауна правительства – это позитивно для риск-активов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги ММК (+3,7%), НЛМК (+2,6%), "Хэдхантера" (+2,4%). Подешевели бумаги "Позитива" (-2,4%), ПИКа (-1,6%), "Яндекса" (-0,7%), МТС (-0,6%). Стоимость нефти к 19.23 мск росла на 1,8% - до 65,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2% - до 99,4 пункта. Прогнозы Базовый сценарий краткосрочного прогноза предполагает консолидацию индекса Мосбиржи в диапазоне, близком к текущим уровням, с новыми попытками теста уровня 2600+ пунктов на позитивном внешнем фоне, считает финансовый эксперт Алексей Лерон. После отскока вниз от уровня сопротивления 2600 пунктов индекс Мосбиржи перешел в фазу консолидации в диапазоне 2500-2600 пунктов, считает Максим Абрамов из ФГ "Финам". "При усилении давления со стороны продавцов не исключено его снижение к уровню поддержки в районе 2500 пунктов", - добавляет эксперт.

