РЖД продлили скидки к тарифу до 50 процентов на перевозку ряда грузов
11.11.2025 Правление РЖД продлило на 2026 год ранее введённые скидки к тарифу до 50% на перевозку широкой номенклатуры грузов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Правление РЖД продлило на 2026 год ранее введённые скидки к тарифу до 50% на перевозку широкой номенклатуры грузов, сообщила компания. "Правление РЖД продлило на 2026 год ранее введённые скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов... В том числе: 50% – на внутрироссийские перевозки ряда грузов на короткие расстояния... 50% – на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана... 50% – на перевозки бензина и дизельного топлива на станцию Отвага и ряд припортовых станций Азово-Черноморского бассейна с дальнейшим назначением груза на станции Крымской железной дороги", - говорится в сообщении РЖД.
