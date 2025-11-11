Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД продлили скидки к тарифу до 50 процентов на перевозку ряда грузов - 11.11.2025
РЖД продлили скидки к тарифу до 50 процентов на перевозку ряда грузов
2025-11-11T10:32+0300
2025-11-11T10:32+0300
экономика
таджикистан
узбекистан
бизнес
ржд
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Правление РЖД продлило на 2026 год ранее введённые скидки к тарифу до 50% на перевозку широкой номенклатуры грузов, сообщила компания. "Правление РЖД продлило на 2026 год ранее введённые скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов... В том числе: 50% – на внутрироссийские перевозки ряда грузов на короткие расстояния... 50% – на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана... 50% – на перевозки бензина и дизельного топлива на станцию Отвага и ряд припортовых станций Азово-Черноморского бассейна с дальнейшим назначением груза на станции Крымской железной дороги", - говорится в сообщении РЖД.
таджикистан
узбекистан
таджикистан, узбекистан, бизнес, ржд
Экономика, ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, Бизнес, РЖД
10:32 11.11.2025
 
РЖД продлили скидки к тарифу до 50 процентов на перевозку ряда грузов

РЖД продлили на 2026 г скидки к тарифу до 50% на перевозку целого ряда грузов

© РИА Новости . Павел Лисицын
РЖД
РЖД . Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Правление РЖД продлило на 2026 год ранее введённые скидки к тарифу до 50% на перевозку широкой номенклатуры грузов, сообщила компания.
"Правление РЖД продлило на 2026 год ранее введённые скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов... В том числе: 50% – на внутрироссийские перевозки ряда грузов на короткие расстояния... 50% – на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана... 50% – на перевозки бензина и дизельного топлива на станцию Отвага и ряд припортовых станций Азово-Черноморского бассейна с дальнейшим назначением груза на станции Крымской железной дороги", - говорится в сообщении РЖД.
РЖД назвали причину убытка по РСБУ
РЖД назвали причину убытка по РСБУ
31 октября, 11:04
 
Экономика ТАДЖИКИСТАН УЗБЕКИСТАН Бизнес РЖД
 
 
