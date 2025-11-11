Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер-министр Венгрии Орбан высказался о встрече Трампа и Путина - 11.11.2025, ПРАЙМ
Премьер-министр Венгрии Орбан высказался о встрече Трампа и Путина
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу ATV, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште по-прежнему находится на повестке дня."Что откладывается, то все равно придет. Просто не тогда, когда мы хотим, а немного позже", — сказал политик.По словам Орбана, переговоры застопорились из-за территориального вопроса. Он также отметил, что Стамбульские соглашения 2022 года могли завершить конфликт, но "англосаксы все разрушили".Лидеры США и России 16 октября провели восьмой за год телефонный разговор. По итогам беседы, длившейся два с половиной часа, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон незамедлительно приступят к подготовке новой встречи, которая может пройти в Будапеште.Позднее Дональд Трамп сообщил, что переносит запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что речь идет именно о переносе. Трамп заявил, что сейчас проводить саммит в Венгрии преждевременно, и Путин с этим согласился, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23:40 11.11.2025 (обновлено: 23:41 11.11.2025)
 
Премьер-министр Венгрии Орбан высказался о встрече Трампа и Путина

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу ATV, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште по-прежнему находится на повестке дня.
"Что откладывается, то все равно придет. Просто не тогда, когда мы хотим, а немного позже", — сказал политик.
В Венгрии резко ответили на новое заявление Зеленского против России
По словам Орбана, переговоры застопорились из-за территориального вопроса. Он также отметил, что Стамбульские соглашения 2022 года могли завершить конфликт, но "англосаксы все разрушили".
Лидеры США и России 16 октября провели восьмой за год телефонный разговор. По итогам беседы, длившейся два с половиной часа, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон незамедлительно приступят к подготовке новой встречи, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Дональд Трамп сообщил, что переносит запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что речь идет именно о переносе. Трамп заявил, что сейчас проводить саммит в Венгрии преждевременно, и Путин с этим согласился, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Венгрии сделали предупреждение Зеленскому после коллапса на Украине
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
