Премьер-министр Венгрии Орбан высказался о встрече Трампа и Путина

2025-11-11T23:40+0300

2025-11-11T23:40+0300

2025-11-11T23:41+0300

МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу ATV, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште по-прежнему находится на повестке дня."Что откладывается, то все равно придет. Просто не тогда, когда мы хотим, а немного позже", — сказал политик.По словам Орбана, переговоры застопорились из-за территориального вопроса. Он также отметил, что Стамбульские соглашения 2022 года могли завершить конфликт, но "англосаксы все разрушили".Лидеры США и России 16 октября провели восьмой за год телефонный разговор. По итогам беседы, длившейся два с половиной часа, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон незамедлительно приступят к подготовке новой встречи, которая может пройти в Будапеште.Позднее Дональд Трамп сообщил, что переносит запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что речь идет именно о переносе. Трамп заявил, что сейчас проводить саммит в Венгрии преждевременно, и Путин с этим согласился, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

венгрия, будапешт, сша, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, в мире