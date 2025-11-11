https://1prime.ru/20251111/samolety-864404821.html

Несколько самолетов не прибыли в аэропорт Петропавловска-Камчатского

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Несколько самолетов из-за сильного снегопада при шквалистом штормовом ветре не прибыли в назначенное время в международный аэропорт Петропавловска-Камчатского ("Елизово"), сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "В Магадан ушел рейс 6215 авиакомпании S7. Рейс "Авроры" приземлился на Сахалине. Рейс 5249 на Новосибирск тоже ушел на Магадан. Московский рейс 1739 сейчас летит в Хабаровск, на запасной аэродром, и будет там через час", - проинформировали в аэропорту. Как уточнили в пресс-службе, из-за погодных условий (сильный шквалистый ветер и снег с дождем) экипажи принимают решения "переждать" непогоду до улучшения погодных условий. "Аэропорт "Елизово" готов принимать и отправлять воздушные суда и работает в штатном режиме", - отметили в аэропорту. Ранее АО "Камчаткское авиационное предприятие" объявило об отмене всех местных рейсов до улучшения погоды. В ночь на вторник сразу в нескольких районах полуострова начались сильные осадки в виде снега, метель, в прибрежных районах - снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица. Ветер в прибрежных районах силой до 25-30 метров в секунду, на крайнем юге - до 30-35 метров в секунду. Ненастье захлестнуло Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий и Мильковский округа. По прогнозу гидрометеослужбы, в ночь на среду непогода распространится на Усть-Камчаткий, Алеутский округа и Карагинский район. Там ожидается сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, а также ветер скоростью до 25-30 метров в секунду. Спасатели МЧС на Камчатке приведены в режим повышенной готовности.

