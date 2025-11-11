https://1prime.ru/20251111/samolety-864404821.html
Несколько самолетов не прибыли в аэропорт Петропавловска-Камчатского
Несколько самолетов не прибыли в аэропорт Петропавловска-Камчатского - 11.11.2025, ПРАЙМ
Несколько самолетов не прибыли в аэропорт Петропавловска-Камчатского
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Несколько самолетов из-за сильного снегопада при шквалистом штормовом ветре не прибыли в назначенное время в международный... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T04:24+0300
2025-11-11T04:24+0300
2025-11-11T04:24+0300
бизнес
магадан
сахалин
новосибирск
s7
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864404821.jpg?1762824295
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Несколько самолетов из-за сильного снегопада при шквалистом штормовом ветре не прибыли в назначенное время в международный аэропорт Петропавловска-Камчатского ("Елизово"), сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"В Магадан ушел рейс 6215 авиакомпании S7. Рейс "Авроры" приземлился на Сахалине. Рейс 5249 на Новосибирск тоже ушел на Магадан. Московский рейс 1739 сейчас летит в Хабаровск, на запасной аэродром, и будет там через час", - проинформировали в аэропорту.
Как уточнили в пресс-службе, из-за погодных условий (сильный шквалистый ветер и снег с дождем) экипажи принимают решения "переждать" непогоду до улучшения погодных условий.
"Аэропорт "Елизово" готов принимать и отправлять воздушные суда и работает в штатном режиме", - отметили в аэропорту.
Ранее АО "Камчаткское авиационное предприятие" объявило об отмене всех местных рейсов до улучшения погоды.
В ночь на вторник сразу в нескольких районах полуострова начались сильные осадки в виде снега, метель, в прибрежных районах - снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица. Ветер в прибрежных районах силой до 25-30 метров в секунду, на крайнем юге - до 30-35 метров в секунду.
Ненастье захлестнуло Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий и Мильковский округа. По прогнозу гидрометеослужбы, в ночь на среду непогода распространится на Усть-Камчаткий, Алеутский округа и Карагинский район. Там ожидается сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, а также ветер скоростью до 25-30 метров в секунду. Спасатели МЧС на Камчатке приведены в режим повышенной готовности.
магадан
сахалин
новосибирск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, магадан, сахалин, новосибирск, s7, мчс
Бизнес, Магадан, Сахалин, НОВОСИБИРСК, S7, МЧС
Несколько самолетов не прибыли в аэропорт Петропавловска-Камчатского
В аэропорту Петропавловска-Камчатского отменили несколько рейсов
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Несколько самолетов из-за сильного снегопада при шквалистом штормовом ветре не прибыли в назначенное время в международный аэропорт Петропавловска-Камчатского ("Елизово"), сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"В Магадан ушел рейс 6215 авиакомпании S7. Рейс "Авроры" приземлился на Сахалине. Рейс 5249 на Новосибирск тоже ушел на Магадан. Московский рейс 1739 сейчас летит в Хабаровск, на запасной аэродром, и будет там через час", - проинформировали в аэропорту.
Как уточнили в пресс-службе, из-за погодных условий (сильный шквалистый ветер и снег с дождем) экипажи принимают решения "переждать" непогоду до улучшения погодных условий.
"Аэропорт "Елизово" готов принимать и отправлять воздушные суда и работает в штатном режиме", - отметили в аэропорту.
Ранее АО "Камчаткское авиационное предприятие" объявило об отмене всех местных рейсов до улучшения погоды.
В ночь на вторник сразу в нескольких районах полуострова начались сильные осадки в виде снега, метель, в прибрежных районах - снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица. Ветер в прибрежных районах силой до 25-30 метров в секунду, на крайнем юге - до 30-35 метров в секунду.
Ненастье захлестнуло Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий и Мильковский округа. По прогнозу гидрометеослужбы, в ночь на среду непогода распространится на Усть-Камчаткий, Алеутский округа и Карагинский район. Там ожидается сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, а также ветер скоростью до 25-30 метров в секунду. Спасатели МЧС на Камчатке приведены в режим повышенной готовности.