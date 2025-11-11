СДЭК ожидает роста отправок товаров после распродаж

https://1prime.ru/20251111/sdek--864413494.html

СДЭК ожидает увеличения объема отправок товаров после крупнейших распродаж года - акции 11.11 и "черной пятницы", рассказали РИА Новости в компании. | 11.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. СДЭК ожидает увеличения объема отправок товаров после крупнейших распродаж года - акции 11.11 и "черной пятницы", рассказали РИА Новости в компании. "Объем отправлений демонстрирует стабильный рост без значительных пиков. Это связано с ожиданием клиентами старта распродаж. Увеличение объема отправок прогнозируется после акций 11.11 и "черной пятницы", - рассказали в компании. "Черная пятница" в 2025 году начнется 28 ноября и продлится до 1 декабря. В СДЭК добавили, что самыми популярными товарами, которые заказывают россияне, за последний месяц являются одежда и обувь с долей 13,8%, товары для красоты и ухода - 10,6%, бытовая техника и электроника - 10,3%.

