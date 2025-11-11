Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СДЭК ожидает роста отправок товаров после распродаж
2025-11-11T13:45+0300
2025-11-11T13:45+0300
экономика
россия
сдэк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. СДЭК ожидает увеличения объема отправок товаров после крупнейших распродаж года - акции 11.11 и "черной пятницы", рассказали РИА Новости в компании. "Объем отправлений демонстрирует стабильный рост без значительных пиков. Это связано с ожиданием клиентами старта распродаж. Увеличение объема отправок прогнозируется после акций 11.11 и "черной пятницы", - рассказали в компании. "Черная пятница" в 2025 году начнется 28 ноября и продлится до 1 декабря. В СДЭК добавили, что самыми популярными товарами, которые заказывают россияне, за последний месяц являются одежда и обувь с долей 13,8%, товары для красоты и ухода - 10,6%, бытовая техника и электроника - 10,3%.
россия, сдэк
Экономика, РОССИЯ, СДЭК
13:45 11.11.2025
 
СДЭК ожидает роста отправок товаров после распродаж

СДЭК ожидает увеличения объема отправок товаров после крупнейших распродаж года

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункты выдачи заказов CДЭК
Пункты выдачи заказов CДЭК - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Пункты выдачи заказов CДЭК. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. СДЭК ожидает увеличения объема отправок товаров после крупнейших распродаж года - акции 11.11 и "черной пятницы", рассказали РИА Новости в компании.
"Объем отправлений демонстрирует стабильный рост без значительных пиков. Это связано с ожиданием клиентами старта распродаж. Увеличение объема отправок прогнозируется после акций 11.11 и "черной пятницы", - рассказали в компании.
"Черная пятница" в 2025 году начнется 28 ноября и продлится до 1 декабря.
В СДЭК добавили, что самыми популярными товарами, которые заказывают россияне, за последний месяц являются одежда и обувь с долей 13,8%, товары для красоты и ухода - 10,6%, бытовая техника и электроника - 10,3%.
ЭкономикаРОССИЯСДЭК
 
 
