https://1prime.ru/20251111/sdek--864413494.html
СДЭК ожидает роста отправок товаров после распродаж
СДЭК ожидает роста отправок товаров после распродаж - 11.11.2025, ПРАЙМ
СДЭК ожидает роста отправок товаров после распродаж
СДЭК ожидает увеличения объема отправок товаров после крупнейших распродаж года - акции 11.11 и "черной пятницы", рассказали РИА Новости в компании. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T13:45+0300
2025-11-11T13:45+0300
2025-11-11T13:45+0300
экономика
россия
сдэк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848689434_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_952aa210215964df627834245c5054cb.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. СДЭК ожидает увеличения объема отправок товаров после крупнейших распродаж года - акции 11.11 и "черной пятницы", рассказали РИА Новости в компании. "Объем отправлений демонстрирует стабильный рост без значительных пиков. Это связано с ожиданием клиентами старта распродаж. Увеличение объема отправок прогнозируется после акций 11.11 и "черной пятницы", - рассказали в компании. "Черная пятница" в 2025 году начнется 28 ноября и продлится до 1 декабря. В СДЭК добавили, что самыми популярными товарами, которые заказывают россияне, за последний месяц являются одежда и обувь с долей 13,8%, товары для красоты и ухода - 10,6%, бытовая техника и электроника - 10,3%.
https://1prime.ru/20250926/obligatsii-862848026.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848689434_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_5925d8262cc495812424c4bf5012e4ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сдэк
СДЭК ожидает роста отправок товаров после распродаж
СДЭК ожидает увеличения объема отправок товаров после крупнейших распродаж года