МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Штрафы за экономические преступления в России могут вырасти в полтора раза, утверждают газеты "Ведомости" и "Известия" со ссылкой на источники. "В России в полтора раза поднимут штрафы за ряд экономических преступлений, в том числе за мошенничество", - пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в кабмине. По данным газеты, такие поправки в Уголовный кодекс разработал Минюст, а правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила их 10 ноября. В то же время "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к правительственной комиссии, также пишут, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в УК, предусматривающий повышение размеров штрафов примерно в полтор-два раза. Проект изменений, как утверждается, затрагивает десятки статей УК - от мошенничества до уклонения от уплаты налогов. "Министерство юстиции предложило повысить максимальные пороги штрафов, назначаемых в рамках уголовных дел по экономическим статьям", - указывает газета.

