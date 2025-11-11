Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Штрафы за экономические преступления в России могут вырасти - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251111/shtrafy-864407704.html
Штрафы за экономические преступления в России могут вырасти
Штрафы за экономические преступления в России могут вырасти - 11.11.2025, ПРАЙМ
Штрафы за экономические преступления в России могут вырасти
Штрафы за экономические преступления в России могут вырасти в полтора раза, утверждают газеты "Ведомости" и "Известия" со ссылкой на источники. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T07:17+0300
2025-11-11T08:15+0300
экономика
россия
общество
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Штрафы за экономические преступления в России могут вырасти в полтора раза, утверждают газеты "Ведомости" и "Известия" со ссылкой на источники. "В России в полтора раза поднимут штрафы за ряд экономических преступлений, в том числе за мошенничество", - пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в кабмине. По данным газеты, такие поправки в Уголовный кодекс разработал Минюст, а правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила их 10 ноября. В то же время "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к правительственной комиссии, также пишут, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в УК, предусматривающий повышение размеров штрафов примерно в полтор-два раза. Проект изменений, как утверждается, затрагивает десятки статей УК - от мошенничества до уклонения от уплаты налогов. "Министерство юстиции предложило повысить максимальные пороги штрафов, назначаемых в рамках уголовных дел по экономическим статьям", - указывает газета.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , ведомости
Экономика, РОССИЯ, Общество , Ведомости
07:17 11.11.2025 (обновлено: 08:15 11.11.2025)
 
Штрафы за экономические преступления в России могут вырасти

Штрафы за экономические преступления могут вырасти в 1,5 раза

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Штрафы за экономические преступления в России могут вырасти в полтора раза, утверждают газеты "Ведомости" и "Известия" со ссылкой на источники.
"В России в полтора раза поднимут штрафы за ряд экономических преступлений, в том числе за мошенничество", - пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в кабмине.
По данным газеты, такие поправки в Уголовный кодекс разработал Минюст, а правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила их 10 ноября.
В то же время "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к правительственной комиссии, также пишут, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в УК, предусматривающий повышение размеров штрафов примерно в полтор-два раза. Проект изменений, как утверждается, затрагивает десятки статей УК - от мошенничества до уклонения от уплаты налогов.
"Министерство юстиции предложило повысить максимальные пороги штрафов, назначаемых в рамках уголовных дел по экономическим статьям", - указывает газета.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала