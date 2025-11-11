Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Мегафоне" рассказали о механизме охлаждения сим-карт на 24 часа
В "Мегафоне" рассказали о механизме охлаждения сим-карт на 24 часа
В "Мегафоне" рассказали о механизме охлаждения сим-карт на 24 часа - 11.11.2025, ПРАЙМ
В "Мегафоне" рассказали о механизме охлаждения сим-карт на 24 часа
Механизм охлаждения сим-карт на 24 часа настроен с учетом особенностей работы сети на приграничных территориях РФ, в том числе Калининградской области, заявили... | 11.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Механизм охлаждения сим-карт на 24 часа настроен с учетом особенностей работы сети на приграничных территориях РФ, в том числе Калининградской области, заявили РИА Новости в "Мегафоне". Ранее в понедельник Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве. Во вторник в СМИ появилась информация, что калининградцы могут столкнуться с проблемами из-за временных блокировок сим-карт по возвращении из роуминга, проблемы могут возникнуть в приграничных районах, поскольку там иногда включается роуминг, а также у пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область. Позже, в региональном министерстве цифровых технологий и связи сообщили РИА Новости, что выключение телефона при пересечении границы Калининградской области поможет пассажирам поездов избежать блокировки сим-карты. "При настройке механизма учтены особенности функционирования сети на приграничных территориях России, в частности, в Калининградской области", - заверили в "Мегафоне". Там добавили, что оператор готов к работе с новым механизмом. "Наши технические системы и инфраструктура позволяют обеспечивать его функционирование без влияния на качество связи и интернет-доступ - нагрузка на сеть остается в пределах стандартных параметров", - пояснили там.
технологии, россия, рф, минцифры
Технологии, РОССИЯ, РФ, Минцифры
19:46 11.11.2025 (обновлено: 19:53 11.11.2025)
 
В "Мегафоне" рассказали о механизме охлаждения сим-карт на 24 часа

В "Мегафоне" рассказали о работе механизма охлаждения сим-карт на приграничных территориях

© fotolia.com / ScanrailСим карты
Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Сим карты. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Механизм охлаждения сим-карт на 24 часа настроен с учетом особенностей работы сети на приграничных территориях РФ, в том числе Калининградской области, заявили РИА Новости в "Мегафоне".
Ранее в понедельник Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве.
Во вторник в СМИ появилась информация, что калининградцы могут столкнуться с проблемами из-за временных блокировок сим-карт по возвращении из роуминга, проблемы могут возникнуть в приграничных районах, поскольку там иногда включается роуминг, а также у пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область.
Позже, в региональном министерстве цифровых технологий и связи сообщили РИА Новости, что выключение телефона при пересечении границы Калининградской области поможет пассажирам поездов избежать блокировки сим-карты.
"При настройке механизма учтены особенности функционирования сети на приграничных территориях России, в частности, в Калининградской области", - заверили в "Мегафоне".
Там добавили, что оператор готов к работе с новым механизмом. "Наши технические системы и инфраструктура позволяют обеспечивать его функционирование без влияния на качество связи и интернет-доступ - нагрузка на сеть остается в пределах стандартных параметров", - пояснили там.
