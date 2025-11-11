https://1prime.ru/20251111/smi-864402020.html

СМИ: законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение

СМИ: законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение - 11.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение

Законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение в кнессете (парламенте) Израиля, сообщает портал Ynet. | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T01:08+0300

2025-11-11T01:08+0300

2025-11-11T01:08+0300

общество

израиль

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864402020.jpg?1762812532

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение в кнессете (парламенте) Израиля, сообщает портал Ynet. "Законопроект о смертной казни для террористов, предложенный депутатом Лимор Сон Хар-Мелех, прошел первое чтение в кнессете и будет передан на обсуждение в комитеты", - сообщает портал. По его данным, законопроект поддержали 39 членов кнессета, в то время как 16 депутатов выступили против него.

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , израиль