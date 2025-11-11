https://1prime.ru/20251111/smi-864402020.html
СМИ: законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение
СМИ: законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение - 11.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение
Законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение в кнессете (парламенте) Израиля, сообщает портал Ynet. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T01:08+0300
2025-11-11T01:08+0300
2025-11-11T01:08+0300
общество
израиль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864402020.jpg?1762812532
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение в кнессете (парламенте) Израиля, сообщает портал Ynet.
"Законопроект о смертной казни для террористов, предложенный депутатом Лимор Сон Хар-Мелех, прошел первое чтение в кнессете и будет передан на обсуждение в комитеты", - сообщает портал.
По его данным, законопроект поддержали 39 членов кнессета, в то время как 16 депутатов выступили против него.
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , израиль
СМИ: законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение
Законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение в кнессете Израиля
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение в кнессете (парламенте) Израиля, сообщает портал Ynet.
"Законопроект о смертной казни для террористов, предложенный депутатом Лимор Сон Хар-Мелех, прошел первое чтение в кнессете и будет передан на обсуждение в комитеты", - сообщает портал.
По его данным, законопроект поддержали 39 членов кнессета, в то время как 16 депутатов выступили против него.