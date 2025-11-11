Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение - 11.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение
СМИ: законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение - 11.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение
Законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение в кнессете (парламенте) Израиля, сообщает портал Ynet. | 11.11.2025, ПРАЙМ
общество
израиль
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение в кнессете (парламенте) Израиля, сообщает портал Ynet. "Законопроект о смертной казни для террористов, предложенный депутатом Лимор Сон Хар-Мелех, прошел первое чтение в кнессете и будет передан на обсуждение в комитеты", - сообщает портал. По его данным, законопроект поддержали 39 членов кнессета, в то время как 16 депутатов выступили против него.
израиль
общество , израиль
Общество , ИЗРАИЛЬ
01:08 11.11.2025
 
СМИ: законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение

Законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение в кнессете Израиля

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о смертной казни для террористов прошел первое чтение в кнессете (парламенте) Израиля, сообщает портал Ynet.
"Законопроект о смертной казни для террористов, предложенный депутатом Лимор Сон Хар-Мелех, прошел первое чтение в кнессете и будет передан на обсуждение в комитеты", - сообщает портал.
По его данным, законопроект поддержали 39 членов кнессета, в то время как 16 депутатов выступили против него.
 
ОбществоИЗРАИЛЬ
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала