https://1prime.ru/20251111/sobyanin-864426465.html

Мэр Москвы подписал закон о бюджете на 2026 год

Мэр Москвы подписал закон о бюджете на 2026 год - 11.11.2025, ПРАЙМ

Мэр Москвы подписал закон о бюджете на 2026 год

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, следует из документа, опубликованного на официальном... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T19:03+0300

2025-11-11T19:03+0300

2025-11-11T19:03+0300

россия

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862425844_0:0:2205:1241_1920x0_80_0_0_19f38b81935367d86f9f0ca211d3ddcd.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра и правительства. "Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2026 год… Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в тексте документа. Отмечается, что в 2026 году общий объем доходов бюджета Москвы составит 5,9 триллиона рублей, расходов - 6,3 триллиона рублей. Дефицит бюджета ожидается в размере 447 миллиардов рублей. Также Собянин подписал закон о бюджете городского фонда ОМС на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Общий объем доходов и расходов бюджета фонда в следующем году запланирован в сумме 529 миллиардов 573,2 миллиона рублей. Ранее, 1 ноября, Московская городская дума приняла оба документа.

https://1prime.ru/20251111/gazoprovod--864408675.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сергей собянин