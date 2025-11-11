Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мэр Москвы подписал закон о бюджете на 2026 год - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/sobyanin-864426465.html
Мэр Москвы подписал закон о бюджете на 2026 год
Мэр Москвы подписал закон о бюджете на 2026 год - 11.11.2025, ПРАЙМ
Мэр Москвы подписал закон о бюджете на 2026 год
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, следует из документа, опубликованного на официальном... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T19:03+0300
2025-11-11T19:03+0300
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862425844_0:0:2205:1241_1920x0_80_0_0_19f38b81935367d86f9f0ca211d3ddcd.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра и правительства. "Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2026 год… Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в тексте документа. Отмечается, что в 2026 году общий объем доходов бюджета Москвы составит 5,9 триллиона рублей, расходов - 6,3 триллиона рублей. Дефицит бюджета ожидается в размере 447 миллиардов рублей. Также Собянин подписал закон о бюджете городского фонда ОМС на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Общий объем доходов и расходов бюджета фонда в следующем году запланирован в сумме 529 миллиардов 573,2 миллиона рублей. Ранее, 1 ноября, Московская городская дума приняла оба документа.
https://1prime.ru/20251111/gazoprovod--864408675.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862425844_0:0:2027:1520_1920x0_80_0_0_783b9a8f3ef7d70d22e095e1788718fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, сергей собянин
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
19:03 11.11.2025
 
Мэр Москвы подписал закон о бюджете на 2026 год

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра и правительства.
"Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2026 год… Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что в 2026 году общий объем доходов бюджета Москвы составит 5,9 триллиона рублей, расходов - 6,3 триллиона рублей. Дефицит бюджета ожидается в размере 447 миллиардов рублей.
Также Собянин подписал закон о бюджете городского фонда ОМС на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Общий объем доходов и расходов бюджета фонда в следующем году запланирован в сумме 529 миллиардов 573,2 миллиона рублей.
Ранее, 1 ноября, Московская городская дума приняла оба документа.
Газопровод - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
В Москве появится газопровод высокого давления для ТЭЦ-8
08:10
 
РОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала