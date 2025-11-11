Мэр Москвы подписал закон о бюджете на 2026 год

https://1prime.ru/20251111/sobyanin-864426465.html
2025-11-11
2025-11-11T19:03+0300
2025-11-11T19:03+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра и правительства. "Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2026 год… Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в тексте документа. Отмечается, что в 2026 году общий объем доходов бюджета Москвы составит 5,9 триллиона рублей, расходов - 6,3 триллиона рублей. Дефицит бюджета ожидается в размере 447 миллиардов рублей. Также Собянин подписал закон о бюджете городского фонда ОМС на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Общий объем доходов и расходов бюджета фонда в следующем году запланирован в сумме 529 миллиардов 573,2 миллиона рублей. Ранее, 1 ноября, Московская городская дума приняла оба документа.
