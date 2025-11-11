https://1prime.ru/20251111/ssha-864404430.html

В сенате США проголосовали за законопроект о бюджете

В сенате США проголосовали за законопроект о бюджете - 11.11.2025, ПРАЙМ

В сенате США проголосовали за законопроект о бюджете

Сенаторы в США проголосовали за законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному в истории страны шатдауну, передает... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T04:00+0300

2025-11-11T04:00+0300

2025-11-11T05:12+0300

экономика

общество

сша

вашингтон

украина

дональд трамп

конгресс сша

flightaware

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864404430.jpg?1762827127

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Сенаторы в США проголосовали за законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному в истории страны шатдауну, передает корреспондент РИА Новости. Данным голосованием сенаторы поддержали начало обсуждения законопроекта о бюджете. Как следует из результатов голосования, за проголосовали 60 человек, против - 40. В понедельник сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить шатдаун. Теперь законопроект поступит на голосование в палату, а затем на стол президенту США Дональду Трампу. В понедельник спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что после голосования в сенате он соберет всех членов палаты в Вашингтоне, добавив, что будет уведомление за 36 часов. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет и правительство не смогло работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупреждал, что такая остановка правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю. По оценке бюджетного управления конгресса США, несмотря на то, что шатдаун окажет негативное влияние на экономику, значительная часть экономических потерь будет компенсирована вскоре после возобновления работы правительства. Тем не менее от семи до 14 миллиардов долларов все же останутся невозмещенными. Среди пострадавших от шатдауна уже можно выделить предприятия, зависящие от федеральных контрактов, которые столкнулись потерей доходов из-за приостановки выплат. Кризис также затронул малоимущих граждан США, так как в ноябре правительство сможет обеспечить лишь половину необходимого объема финансирования программы продовольственной помощи, по которой 42 миллиона американцев получают талоны на продукты. Шатдаун привел в том числе к нехватке персонала, задержкам и отменам рейсов. Так, по данным онлайн-сервиса FlightAware, в стране были отменены или задержаны более десяти тысяч авиарейсов. Власти объявляли о намерении сократить число перелетов на 10% на фоне, глава Белого дома называл эти меры "необходимостью для обеспечения стопроцентной безопасности". Кроме того, портал Axios со ссылкой на госдеп отмечал, что экспорт американского оружия на сумму более чем пять миллиардов долларов союзникам по НАТО, которое часто перенаправляется Украине, был задержан.

сша

вашингтон

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, вашингтон, украина, дональд трамп, конгресс сша, flightaware, нато