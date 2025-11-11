Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о российской военной мощи - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/ssha-864404984.html
"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о российской военной мощи
"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о российской военной мощи - 11.11.2025, ПРАЙМ
"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о российской военной мощи
Россия совершила значительный прорыв, представив новейшие виды ракетного вооружения, против которых Запад не может ничего противопоставить, заявил бывший... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T04:36+0300
2025-11-11T04:44+0300
технологии
общество
вашингтон
запад
владимир путин
цру
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064930_97:695:1162:1294_1920x0_80_0_0_d7474a2b54f60f770c1fcc26d6be3de2.jpg
МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. Россия совершила значительный прорыв, представив новейшие виды ракетного вооружения, против которых Запад не может ничего противопоставить, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано. "Наш ракетный комплекс Patriot хорош против некоторых обычных ракет и беспилотников, но не против баллистических гиперзвуковых ракет. Он абсолютно неэффективен, в то время как у России есть кое-что более внушительное. &lt;…&gt; Они (Россия. — Прим. ред.) выставляют напоказ "Орешник", который, как вы понимаете, Западу не с чем сравнивать, нечего ему противопоставить", — признался он.Экс-офицер подчеркнул, что один из результатов выхода Вашингтона из соглашений с Москвой по стратегической стабильности — это модернизация российского военного арсенала. "По каждому из соглашений, от которых Соединённые Штаты отказывались, Россия добилась значительного прогресса в этих самых областях", — отметил Джонсон.4 ноября Владимир Путин наградил создателей подводного устройства "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о начале серийного производства комплекса "Орешник". Президент отметил, что разработка этих новых систем вооружения имеет историческое значение и важна для безопасности и стратегического баланса на десятилетия вперед. При этом глава государства заверил, что Россия не угрожает другим.Президент также заявил о готовности в течение года, начиная с 5 февраля, соблюдать ограничения, установленные Договором о стратегических наступательных вооружениях.
https://1prime.ru/20250810/ryabkov-860532983.html
https://1prime.ru/20250313/nato-855757960.html
вашингтон
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064930_94:599:1021:1294_1920x0_80_0_0_591618dfe0859fb6116cfb4467ac79c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , вашингтон, запад, владимир путин, цру, москва
Технологии, Общество , ВАШИНГТОН, ЗАПАД, Владимир Путин, ЦРУ, МОСКВА
04:36 11.11.2025 (обновлено: 04:44 11.11.2025)
 
"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о российской военной мощи

Экс-офицер ЦРУ Джонсон отметил превосходство "Орешника" над американскими ракетами

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. Россия совершила значительный прорыв, представив новейшие виды ракетного вооружения, против которых Запад не может ничего противопоставить, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано.
"Наш ракетный комплекс Patriot хорош против некоторых обычных ракет и беспилотников, но не против баллистических гиперзвуковых ракет. Он абсолютно неэффективен, в то время как у России есть кое-что более внушительное. <…> Они (Россия. — Прим. ред.) выставляют напоказ "Орешник", который, как вы понимаете, Западу не с чем сравнивать, нечего ему противопоставить", — признался он.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков
10 августа, 13:39
Экс-офицер подчеркнул, что один из результатов выхода Вашингтона из соглашений с Москвой по стратегической стабильности — это модернизация российского военного арсенала.
"По каждому из соглашений, от которых Соединённые Штаты отказывались, Россия добилась значительного прогресса в этих самых областях", — отметил Джонсон.
4 ноября Владимир Путин наградил создателей подводного устройства "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о начале серийного производства комплекса "Орешник". Президент отметил, что разработка этих новых систем вооружения имеет историческое значение и важна для безопасности и стратегического баланса на десятилетия вперед. При этом глава государства заверил, что Россия не угрожает другим.
Президент также заявил о готовности в течение года, начиная с 5 февраля, соблюдать ограничения, установленные Договором о стратегических наступательных вооружениях.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Экс-разведчик США указал на фатальную уязвимость НАТО
13 марта, 17:16
 
ТехнологииОбществоВАШИНГТОНЗАПАДВладимир ПутинЦРУМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала