"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о российской военной мощи
Экс-офицер ЦРУ Джонсон отметил превосходство "Орешника" над американскими ракетами
© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. Россия совершила значительный прорыв, представив новейшие виды ракетного вооружения, против которых Запад не может ничего противопоставить, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано.
"Наш ракетный комплекс Patriot хорош против некоторых обычных ракет и беспилотников, но не против баллистических гиперзвуковых ракет. Он абсолютно неэффективен, в то время как у России есть кое-что более внушительное. <…> Они (Россия. — Прим. ред.) выставляют напоказ "Орешник", который, как вы понимаете, Западу не с чем сравнивать, нечего ему противопоставить", — признался он.
Экс-офицер подчеркнул, что один из результатов выхода Вашингтона из соглашений с Москвой по стратегической стабильности — это модернизация российского военного арсенала.
"По каждому из соглашений, от которых Соединённые Штаты отказывались, Россия добилась значительного прогресса в этих самых областях", — отметил Джонсон.
4 ноября Владимир Путин наградил создателей подводного устройства "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о начале серийного производства комплекса "Орешник". Президент отметил, что разработка этих новых систем вооружения имеет историческое значение и важна для безопасности и стратегического баланса на десятилетия вперед. При этом глава государства заверил, что Россия не угрожает другим.
Президент также заявил о готовности в течение года, начиная с 5 февраля, соблюдать ограничения, установленные Договором о стратегических наступательных вооружениях.