"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о российской военной мощи

"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о российской военной мощи - 11.11.2025, ПРАЙМ

"Абсолютно неэффективна": в США резко высказались о российской военной мощи

Россия совершила значительный прорыв, представив новейшие виды ракетного вооружения, против которых Запад не может ничего противопоставить, заявил бывший... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T04:36+0300

2025-11-11T04:36+0300

2025-11-11T04:44+0300

владимир путин

МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. Россия совершила значительный прорыв, представив новейшие виды ракетного вооружения, против которых Запад не может ничего противопоставить, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано. "Наш ракетный комплекс Patriot хорош против некоторых обычных ракет и беспилотников, но не против баллистических гиперзвуковых ракет. Он абсолютно неэффективен, в то время как у России есть кое-что более внушительное. <…> Они (Россия. — Прим. ред.) выставляют напоказ "Орешник", который, как вы понимаете, Западу не с чем сравнивать, нечего ему противопоставить", — признался он.Экс-офицер подчеркнул, что один из результатов выхода Вашингтона из соглашений с Москвой по стратегической стабильности — это модернизация российского военного арсенала. "По каждому из соглашений, от которых Соединённые Штаты отказывались, Россия добилась значительного прогресса в этих самых областях", — отметил Джонсон.4 ноября Владимир Путин наградил создателей подводного устройства "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о начале серийного производства комплекса "Орешник". Президент отметил, что разработка этих новых систем вооружения имеет историческое значение и важна для безопасности и стратегического баланса на десятилетия вперед. При этом глава государства заверил, что Россия не угрожает другим.Президент также заявил о готовности в течение года, начиная с 5 февраля, соблюдать ограничения, установленные Договором о стратегических наступательных вооружениях.

2025

