В США сенаторы поддержали законопроект о бюджете
В США сенаторы поддержали законопроект о бюджете - 11.11.2025, ПРАЙМ
В США сенаторы поддержали законопроект о бюджете
Уточняется второй абзац, добавлен последний абзац. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T06:22+0300
2025-11-11T06:22+0300
экономика
общество
сша
дональд трамп
06:22 11.11.2025
 
В США сенаторы поддержали законопроект о бюджете

В США завершилось голосование по бюджету

Уточняется второй абзац, добавлен последний абзац.
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Сенаторы в США в ходе финального голосования поддержали законопроект о государственном бюджете, который позволит положить конец самому длинному в истории страны шатдауну, передает корреспондент РИА Новости.
Как следует из результатов голосования, за проголосовало большинство - 60 против 40.
Ранее в ходе процедурного голосования сенаторы проголосовали за начало обсуждения законопроекта о бюджете страны. Теперь законопроект поступит на голосование в палату, а затем - на стол президенту США Дональду Трампу.
Пресс-служба сената, в свою очередь, уточнила, что в поддержку законопроекта проголосовали восемь представителей Демпартии или независимых сенаторов. Один республиканец, по этим данным, проголосовал против.
 
ЭкономикаОбществоСШАДональд Трамп
 
 
