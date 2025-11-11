Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США снижаются на опасениях замедления роста экономики - 11.11.2025
Фондовые индексы США снижаются на опасениях замедления роста экономики
Фондовые индексы США снижаются на опасениях замедления роста экономики - 11.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются на опасениях замедления роста экономики
Основные фондовые индексы США в основном снижаются во вторник, участники рынка опасаются замедления экономического роста страны из-за шатдауна американского... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T20:06+0300
2025-11-11T20:06+0300
экономика
рынок
индексы
сша
дональд трамп
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном снижаются во вторник, участники рынка опасаются замедления экономического роста страны из-за шатдауна американского правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.50 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,62% - до 47 661,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,72%, до 23 357,33 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,18%, до 6 820,41 пункта. "Почти шестинедельная приостановка работы правительства, вероятно, уже снизила рост валового внутреннего продукта в четвертом квартале примерно на 0,4–1 процентный пункт", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBP Карлоса Касанова (Carlos Casanova). "Очевидно, что вопрос с приостановкой работы правительства еще полностью не решен... Наводнение статистических данных будет по сути большим событием для рынка. Один из вопросов в том, согласуются ли эти данные с анализом Федеральной резервной системы", - добавил экономист Investec Филип Шоу (Philip Shaw). В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов о финансировании правительства. Теперь законопроект поступит на голосование в палату, а затем - президенту Дональду Трампу. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство не смогло работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
сша
20:06 11.11.2025
 
Фондовые индексы США снижаются на опасениях замедления роста экономики

Биржевые индексы США снижаются на опасениях замедления экономического роста

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном снижаются во вторник, участники рынка опасаются замедления экономического роста страны из-за шатдауна американского правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 19.50 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,62% - до 47 661,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,72%, до 23 357,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,18%, до 6 820,41 пункта.
"Почти шестинедельная приостановка работы правительства, вероятно, уже снизила рост валового внутреннего продукта в четвертом квартале примерно на 0,4–1 процентный пункт", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBP Карлоса Касанова (Carlos Casanova).
"Очевидно, что вопрос с приостановкой работы правительства еще полностью не решен... Наводнение статистических данных будет по сути большим событием для рынка. Один из вопросов в том, согласуются ли эти данные с анализом Федеральной резервной системы", - добавил экономист Investec Филип Шоу (Philip Shaw).
В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов о финансировании правительства. Теперь законопроект поступит на голосование в палату, а затем - президенту Дональду Трампу.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство не смогло работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
Президент Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
