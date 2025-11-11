Фондовые индексы США снижаются на опасениях замедления роста экономики

https://1prime.ru/20251111/ssha-864428744.html
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном снижаются во вторник, участники рынка опасаются замедления экономического роста страны из-за шатдауна американского правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.50 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,62% - до 47 661,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,72%, до 23 357,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,18%, до 6 820,41 пункта. "Почти шестинедельная приостановка работы правительства, вероятно, уже снизила рост валового внутреннего продукта в четвертом квартале примерно на 0,4–1 процентный пункт", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBP Карлоса Касанова (Carlos Casanova). "Очевидно, что вопрос с приостановкой работы правительства еще полностью не решен... Наводнение статистических данных будет по сути большим событием для рынка. Один из вопросов в том, согласуются ли эти данные с анализом Федеральной резервной системы", - добавил экономист Investec Филип Шоу (Philip Shaw). В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов о финансировании правительства. Теперь законопроект поступит на голосование в палату, а затем - президенту Дональду Трампу. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство не смогло работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
