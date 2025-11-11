Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о возможном увеличении сборов страховых премий по ДСЖ - 11.11.2025
Эксперт рассказал о возможном увеличении сборов страховых премий по ДСЖ
Эксперт рассказал о возможном увеличении сборов страховых премий по ДСЖ - 11.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о возможном увеличении сборов страховых премий по ДСЖ
Сборы страховых премий по долгосрочному страхованию жизни (ДСЖ) в 2026 году в России могут вырасти в четыре раза к уровню текущего года при условии доработки... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T17:22+0300
2025-11-11T17:22+0300
финансы
бизнес
госдума
всс
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/72/777147296_0:144:1500:988_1920x0_80_0_0_9cde02542cde4a3083f318747945c7ff.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сборы страховых премий по долгосрочному страхованию жизни (ДСЖ) в 2026 году в России могут вырасти в четыре раза к уровню текущего года при условии доработки регулирования и введения налоговых льгот для участников этих программ, заявил журналистам заместитель генерального директора "СберСтрахования жизни" Александр Жуков. "Я думаю, в консервативном сценарии будет удвоение относительно текущей цифры - миллиардов двадцать. Но, в принципе, если будет еще и налоговая льгота, то можно еще на два умножить эту цифру. Соответственно, 40 вполне возможно собрать в следующем году", - сказал Жуков на пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС), отвечая на вопрос о прогнозе по сборам ДЖС на следующий год. Закон о налоговых льготах для долгосрочных инвестиций во вторник был принят Госдумой. Как указал Жуков, льгота будет введена задним числом – с 1 января 2025 года. Новый вид страхования – ДСЖ появился в России в 2025 году. За девять месяцев текущего года общая премия по этому виду страхования, по данным ВСС, составила 12 миллиардов рублей. Основная доля сборов пришлась на "СберсСтрахование жизни", который первый начал продавать такие продукты. Как отметил генеральный директор "Капитал life" Евгений Гуревич, запуск продаж "оказался непростым". Трудности, по его словам, связаны с тем, что ДСЖ – это по сути гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде долей в финансовых инструментах. Такой сложный формат вынуждает страховые компании работать в партнерстве с управляющей компанией (УК) или получить собственную лицензию на создание и управление паевым инвестиционным фондом, указал Гуревич. Это усложняет регулирование рынка со стороны ЦБ. При этом он признал, что в настоящее время уже восемь страховых компаний в России продают договоры ДСЖ, из них четыре страховщика получили собственные лицензии и сформировали свои ПИФы, а остальные реализуют ДСЖ через партнерские УК. Есть компании, которые используют гибридную схему: получили собственную лицензию, но при этом работают и с сторонними УК. "И самое главное, что мы видим, что этот продукт сегодня востребован. Если говорить, что будет много или мало (сборов – ред.) - рынок в следующем году, думаю, не упадет. Льготы, безусловно, помогут прийти новым клиентам, а старым остаться на этом рынке. И долевое страхование жизни займет свою нишу", - заключил Гуревич.
финансы, бизнес, госдума, всс
Финансы, Бизнес, Госдума, ВСС
17:22 11.11.2025
 
Эксперт рассказал о возможном увеличении сборов страховых премий по ДСЖ

Жуков: сборы страховых премий по ДСЖ в 2026 году могут вырасти в четыре раза

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сборы страховых премий по долгосрочному страхованию жизни (ДСЖ) в 2026 году в России могут вырасти в четыре раза к уровню текущего года при условии доработки регулирования и введения налоговых льгот для участников этих программ, заявил журналистам заместитель генерального директора "СберСтрахования жизни" Александр Жуков.
"Я думаю, в консервативном сценарии будет удвоение относительно текущей цифры - миллиардов двадцать. Но, в принципе, если будет еще и налоговая льгота, то можно еще на два умножить эту цифру. Соответственно, 40 вполне возможно собрать в следующем году", - сказал Жуков на пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС), отвечая на вопрос о прогнозе по сборам ДЖС на следующий год.
Рублевые купюры разного достоинства. Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
"СберСтрахования жизни" назвало сумму выплат по страховым случаям в октябре
7 ноября, 16:11
Закон о налоговых льготах для долгосрочных инвестиций во вторник был принят Госдумой. Как указал Жуков, льгота будет введена задним числом – с 1 января 2025 года.
Новый вид страхования – ДСЖ появился в России в 2025 году. За девять месяцев текущего года общая премия по этому виду страхования, по данным ВСС, составила 12 миллиардов рублей. Основная доля сборов пришлась на "СберсСтрахование жизни", который первый начал продавать такие продукты.
Как отметил генеральный директор "Капитал life" Евгений Гуревич, запуск продаж "оказался непростым". Трудности, по его словам, связаны с тем, что ДСЖ – это по сути гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде долей в финансовых инструментах.
Такой сложный формат вынуждает страховые компании работать в партнерстве с управляющей компанией (УК) или получить собственную лицензию на создание и управление паевым инвестиционным фондом, указал Гуревич. Это усложняет регулирование рынка со стороны ЦБ.
При этом он признал, что в настоящее время уже восемь страховых компаний в России продают договоры ДСЖ, из них четыре страховщика получили собственные лицензии и сформировали свои ПИФы, а остальные реализуют ДСЖ через партнерские УК. Есть компании, которые используют гибридную схему: получили собственную лицензию, но при этом работают и с сторонними УК.
"И самое главное, что мы видим, что этот продукт сегодня востребован. Если говорить, что будет много или мало (сборов – ред.) - рынок в следующем году, думаю, не упадет. Льготы, безусловно, помогут прийти новым клиентам, а старым остаться на этом рынке. И долевое страхование жизни займет свою нишу", - заключил Гуревич.
Прибыль - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
"СберСтрахование жизни": выплаты по кредитному страхованию жизни растут
6 ноября, 14:57
 
ФинансыБизнесГосдумаВСС
 
 
