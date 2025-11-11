Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд проверит обоснованность требования банка ПСБ о банкротстве Иванова
2025-11-11T00:29+0300
2025-11-11T00:29+0300
россия
финансы
банки
москва
тимур иванов
"интеркоммерц"
псб
мосгорсуд
россия, финансы, банки, москва, тимур иванов, "интеркоммерц", псб, мосгорсуд
РОССИЯ, Финансы, Банки, МОСКВА, Тимур Иванов, "Интеркоммерц", ПСБ, Мосгорсуд
Суд проверит обоснованность требования банка ПСБ о банкротстве Иванова

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы во вторник проверит обоснованность заявления банка ПСБ, требующего признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.
На предыдущем заседании в октябре банк увеличил сумму своих требований к должнику на семь миллионов рублей - почти до 228 миллионов рублей. Как пояснил тогда представитель банка, были пересчитаны в сторону увеличения в соответствии с условиями кредитного договора проценты с даты подачи заявления о банкротстве в июне до даты заседания.
Адвокат Денис Балуев, представляющий интересы Иванова в других процессах, не смог принять участие в том заседании из-за отсутствия у него доверенности от экс-чиновника. Он молча присутствовал в зале суда среди слушателей.
Как сообщил ведущий дело судья Рамиль Мухамедзанов, от Иванова, находящегося в СИЗО "Лефортово", пришло заявление с просьбой отложить заседание, поскольку он не может выдать доверенность своему представителю ввиду недопуска к нему нотариуса. Суд ходатайство удовлетворил.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход международных санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Как выяснило следствие, фигуранты также похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" - на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью.
Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
 
