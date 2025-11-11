https://1prime.ru/20251111/sud-864401634.html

Суд проверит обоснованность требования банка ПСБ о банкротстве Иванова

Суд проверит обоснованность требования банка ПСБ о банкротстве Иванова

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы во вторник проверит обоснованность заявления банка ПСБ, требующего признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. На предыдущем заседании в октябре банк увеличил сумму своих требований к должнику на семь миллионов рублей - почти до 228 миллионов рублей. Как пояснил тогда представитель банка, были пересчитаны в сторону увеличения в соответствии с условиями кредитного договора проценты с даты подачи заявления о банкротстве в июне до даты заседания. Адвокат Денис Балуев, представляющий интересы Иванова в других процессах, не смог принять участие в том заседании из-за отсутствия у него доверенности от экс-чиновника. Он молча присутствовал в зале суда среди слушателей. Как сообщил ведущий дело судья Рамиль Мухамедзанов, от Иванова, находящегося в СИЗО "Лефортово", пришло заявление с просьбой отложить заседание, поскольку он не может выдать доверенность своему представителю ввиду недопуска к нему нотариуса. Суд ходатайство удовлетворил. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход международных санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Как выяснило следствие, фигуранты также похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" - на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью. Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.

