Экс-главу дирекции филиала РЖД осудили на семь лет - 11.11.2025
Экс-главу дирекции филиала РЖД осудили на семь лет
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бывший начальник дирекции по строительству сетей связи и его заместитель осуждены на семь лет за злоупотребления, нанесшие РЖД ущерб на 383 миллиона рублей, сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура. "Басманный районный суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО "РЖД" и его заместителю... Суд... приговорил каждого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишил их права заниматься деятельностью, связанной с организацией, заключением и исполнением договоров, контрольному, финансовому сопровождению строительных и иных работ, выполняемых за счет средств бюджетов всех уровней и организаций с государственным участием, сроком на один год шесть месяцев", - говорится в Telegram-канале ведомства. Они признаны признаны виновными в злоупотреблении полномочиями. Установлено, что бывшие руководители, действуя по предварительному сговору, организовали заключение договора с коммерческой организацией на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей для проведения строительных работ на железной дороге. Уточняется, что, вопреки его условиям, соучастники обеспечили подписание дополнительных соглашений, которые позволяли подрядчику не исполнять обязательства. Подчеркивается, что под их руководством на счет исполнителя были перечислены авансовые платежи на сумму свыше 582 миллионов рублей, после чего были подписаны акты о приемке работ, которые фактически не выполнялись, на сумму более 168 миллионов рублей. "В результате указанных действий интересам Российской Федерации, ОАО "РЖД" причинен материальный ущерб на сумму 383 млн рублей... Иски представителей потерпевших переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства", - добавили в ведомстве.
16:14 11.11.2025
 
Экс-главу дирекции филиала РЖД осудили на семь лет

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бывший начальник дирекции по строительству сетей связи и его заместитель осуждены на семь лет за злоупотребления, нанесшие РЖД ущерб на 383 миллиона рублей, сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура.
"Басманный районный суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО "РЖД" и его заместителю... Суд... приговорил каждого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишил их права заниматься деятельностью, связанной с организацией, заключением и исполнением договоров, контрольному, финансовому сопровождению строительных и иных работ, выполняемых за счет средств бюджетов всех уровней и организаций с государственным участием, сроком на один год шесть месяцев", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Они признаны признаны виновными в злоупотреблении полномочиями.
Установлено, что бывшие руководители, действуя по предварительному сговору, организовали заключение договора с коммерческой организацией на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей для проведения строительных работ на железной дороге. Уточняется, что, вопреки его условиям, соучастники обеспечили подписание дополнительных соглашений, которые позволяли подрядчику не исполнять обязательства.
Подчеркивается, что под их руководством на счет исполнителя были перечислены авансовые платежи на сумму свыше 582 миллионов рублей, после чего были подписаны акты о приемке работ, которые фактически не выполнялись, на сумму более 168 миллионов рублей.
"В результате указанных действий интересам Российской Федерации, ОАО "РЖД" причинен материальный ущерб на сумму 383 млн рублей... Иски представителей потерпевших переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства", - добавили в ведомстве.
