Мантуров встретил Токаева в аэропорту

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров встретил в столичном аэропорту "Внуково-2" президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о приземлении в аэропорту казахстанского правительственного борта. У самолета президента Казахстана был выстроен почетный караул. Военный оркестр исполнил гимны стран. Среди присутствующих также были замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Казахстана в России Даурен Абаев. Президент Казахстана будет находиться в России 11-12 ноября. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе предстоящего госвизита президента Казахстана в РФ обсудят вопросы двусторонних отношений, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, лидеры в режиме видео-конференц-связи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске.
