Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251111/tokaev-864430260.html
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием - 11.11.2025, ПРАЙМ
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил ему благодарность за теплый прием в Москве. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T20:34+0300
2025-11-11T20:34+0300
политика
россия
общество
москва
казахстан
рф
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84221/71/842217116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_212ddce2a38ef66e27a994484b0863f2.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил ему благодарность за теплый прием в Москве. "Я действительно тоже рад вас видеть и хотел бы, прежде всего, выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле... То, что я увидел, то, что я ощутил, меня буквально сильно поразило, обрадовало, и я почувствовал всю теплоту приема здесь, в российской столице", - сказал Токаев на встрече с Путиным.
https://1prime.ru/20251111/tokaev--864409194.html
москва
казахстан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84221/71/842217116_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_67d82b5565388ec56d74e5dd8226e2ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, казахстан, рф, касым-жомарт токаев, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, КАЗАХСТАН, РФ, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
20:34 11.11.2025
 
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием

Токаев поблагодарил Путина за теплый прием в Москве

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил ему благодарность за теплый прием в Москве.
"Я действительно тоже рад вас видеть и хотел бы, прежде всего, выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле... То, что я увидел, то, что я ощутил, меня буквально сильно поразило, обрадовало, и я почувствовал всю теплоту приема здесь, в российской столице", - сказал Токаев на встрече с Путиным.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Токаев оценил товарооборот России и Казахстана
08:23
 
ПолитикаРОССИЯОбществоМОСКВАКАЗАХСТАНРФКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала