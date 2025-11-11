https://1prime.ru/20251111/tokaev-864430260.html
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием
2025-11-11T20:34+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил ему благодарность за теплый прием в Москве. "Я действительно тоже рад вас видеть и хотел бы, прежде всего, выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле... То, что я увидел, то, что я ощутил, меня буквально сильно поразило, обрадовало, и я почувствовал всю теплоту приема здесь, в российской столице", - сказал Токаев на встрече с Путиным.
