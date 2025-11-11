https://1prime.ru/20251111/tokaev-864430805.html
Токаев назвал отношения России и Казахстана стратегическим партнерством
Токаев назвал отношения России и Казахстана стратегическим партнерством - 11.11.2025
Токаев назвал отношения России и Казахстана стратегическим партнерством
Нет ни одной сферы, где Москва и Астана не взаимодействуют и не работают вместе, отношения между странами носят характер стратегического партнерства, заявил... | 11.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Нет ни одной сферы, где Москва и Астана не взаимодействуют и не работают вместе, отношения между странами носят характер стратегического партнерства, заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. "Что касается двустороннего сотрудничества, то оно носит характер стратегического партнерства, союзнических отношений. Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе", - сказал Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Токаев назвал отношения России и Казахстана стратегическим партнерством
