Токаев назвал отношения России и Казахстана стратегическим партнерством - 11.11.2025
Токаев назвал отношения России и Казахстана стратегическим партнерством
Токаев назвал отношения России и Казахстана стратегическим партнерством - 11.11.2025, ПРАЙМ
Токаев назвал отношения России и Казахстана стратегическим партнерством
Нет ни одной сферы, где Москва и Астана не взаимодействуют и не работают вместе, отношения между странами носят характер стратегического партнерства, заявил... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T20:50+0300
2025-11-11T20:50+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Нет ни одной сферы, где Москва и Астана не взаимодействуют и не работают вместе, отношения между странами носят характер стратегического партнерства, заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. "Что касается двустороннего сотрудничества, то оно носит характер стратегического партнерства, союзнических отношений. Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе", - сказал Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
20:50 11.11.2025
 
Токаев назвал отношения России и Казахстана стратегическим партнерством

Токаев: отношения между Россией и Казахстаном носят характер стратегического партнерства

© РИА Новости . POOL | Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Нет ни одной сферы, где Москва и Астана не взаимодействуют и не работают вместе, отношения между странами носят характер стратегического партнерства, заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
"Что касается двустороннего сотрудничества, то оно носит характер стратегического партнерства, союзнических отношений. Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе", - сказал Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием
20:34
 
