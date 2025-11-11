Токаев обсудит с Путиным развитие стратегического партнерства

https://1prime.ru/20251111/tokai-864401210.html

АСТАНА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки. По итогам переговоров ожидается подписание важных двусторонних документов. Также главы государств в режиме видеоконференцсвязи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске. В октябре на полях саммита СНГ в Душанбе Токаев подчеркнул особое значение предстоящего визита в Москву и сообщил, что к нему ведется тщательная подготовка. Глава Казахстана отметил, что это событие может стать рубежным, придав новый импульс стратегическому партнерству и союзничеству между странами. ПОВЕСТКА САММИТА Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи Владимир Путин проинформирует лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о последних событиях на фронте и о процессе мирного урегулирования на Украине. Ранее Токаев заявлял, что Казахстан готов предоставить свою площадку для переговоров между Россией и Украиной. При этом он подчеркивал, что республика не претендует на роль посредника в конфликте. Ранее Токаев анонсировал темы, которые предстоит обсудить двум лидерам. Одна из них - строительство первой в республике атомной электростанции (АЭС) с прямым участием "Росатома". В середине июля агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что российская госкорпорация возглавит консорциум по возведению АЭС в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. В начале августа на побережье начались инженерные изыскания для выбора площадки и подготовки проектной документации для строительства АЭС большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта. По данным главы агентства по атомной энергии Алмасадима Саткалиева, по итогам октября были пробурены более 70 скважин глубиной от 30 до 150 метров, а взятые образцы грунта проходят лабораторное исследование. Двадцать второго октября глава МИД России Сергей Лавров на встрече с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым в Москве сообщил, что профильные ведомства двух стран обсуждают технические, финансовые и юридические аспекты строительства атомной электростанции в республике. РОССИЯ – ВЕДУЩИЙ ПАРТНЕР В последний день октября президент Казахстана встретился в Астане с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Он отметил, что предстоящий государственный визит в Москву станет "рубежным событием" в развитии отношений между странами. В ходе поездки, добавил Токаев, планируется подписание ключевых документов, которые позволят укрепить двустороннее сотрудничество. Ранее глава республики неоднократно подчеркивал, что Россия является главным стратегическим партнером и надежным союзником Казахстана. Между государствами сложились прочные торгово-экономические связи, создающие основу для дальнейшего развития. В 2024 году товарооборот между Россией и Казахстаном составил 27,8 миллиарда долларов, увеличившись на 2,7%. Российский экспорт в Казахстан достиг 18,2 миллиарда долларов, а импорт - 9,5 миллиардов. Казахстан поставляет в Россию машины и оборудование, химическую продукцию и металлы, а импортирует продовольствие, минеральные продукты, химикаты и древесину. Около 80% взаимных расчётов ведётся в национальных валютах. В Казахстане действуют более 23,5 тысяч российских компаний и свыше 5 тысяч совместных предприятий. За последние 20 лет российские инвесторы вложили в экономику Казахстана более 25 миллиардов долларов, тогда как казахстанские компании инвестировали в Россию около 8,7 миллиарда. К примеру, компания "Лукойл" за 30 лет инвестировала в нефтегазовую отрасль Казахстана свыше 12 миллиардов долларов, отметил Токаев на юбилейном мероприятии, посвящённом 30-летию деятельности компании в стране. "СЕВЕР–ЮГ": ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Президент Казахстана ранее отмечал, что в преддверии его визита в Москву казахстанские и российские профильные ведомства могли бы обсудить перспективы развития восточной ветки транспортного коридора "Север - Юг" и возможности привлечения инвестиций. По словам Токаева, к этой инициативе можно подключить международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды. Международный транспортный коридор "Север - Юг" - это мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тысячи километров от Санкт-Петербурга до порта Мумбай в Индии. Коридор включает три маршрута: транскаспийский с использованием железных дорог и портов, а также западный и восточный - сухопутные. Более года назад Казахстан, Россия, Туркмения и Иран подписали дорожную карту по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг на 2024-2025 годы. Ожидается, что реализация этого документа к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 15 миллионов тонн в год, а к 2030 году - до 20 миллионов тонн. Кроме того, одной из тем переговоров лидеров России и Казахстана может стать тема космического сотрудничества. Двадцать второго октября в Москве глава МИД России Сергей Лавров сообщил казахстанскому коллеге Ермеку Кошербаеву, что российско-казахстанский космический проект "Байтерек" вошел в завершающую фазу. Проект был инициирован в августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018", когда Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса на космодроме Байконур для ракеты среднего класса "Союз-5". Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры и модернизацию космического ракетного комплекса (КРК) "Зенит-М", а Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планируется запускать с Байконура. Первый запуск намечен на декабрь 2025 года. НЕРЯДОВОЙ ВИЗИТ В ходе госвизита Токаева в РФ будут заключены стратегические соглашения, заявил РИА Новости казахстанский политолог, эксперт по международным коммуникациям Азамат Байгалиев. "Ведется масштабная подготовительная работа в части будущих стратегических соглашений и совместных инвестиционных проектов... Президент Касым-Жомарт Токаев уже назвал встречу в Кремле "рубежным событием", что автоматически отбрасывает формализм и указывает на конкретность предстоящих договоренностей", - сказал эксперт. Он отметил, что визит Токаева не будет рядовым, к этому обязывает и высший международный статус мероприятия, и многочисленные предварительные переговоры руководства двух стран. "Если прогнозировать темы ноябрьской повестки, то можно предположить, что, в первую очередь, это развитие ядерной энергетики и строительство АЭС в Алматинской области, газификация северо-востока Казахстана из российских источников, а также значительное расширение транспортного коридора "Север–Юг", - добавил Байгалиев. Казахстанский политолог считает, что с высокой долей вероятности могут быть подписаны соглашения в сфере промышленного сотрудничества регионов Казахстана и России, освоения искусственного интеллекта, продвижения информационных и космических технологий, реализации образовательных и культурных программ. Говоря о сотрудничестве двух стран, он подчеркнул, что есть много взаимных интересов, и отметил, что по каждому вектору существует видимый потенциал. Государственный визит Владимира Путина в Казахстан состоялся 27-28 ноября 2024 года. По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Президенты по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе. Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также представители правительств России и Казахстана приняли программу мероприятий межрегионального и приграничного сотрудничества на 2024-2028 годы. Последний визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву состоялся 8-9 мая по приглашению президента России Владимира Путина для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.

