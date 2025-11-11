Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и Малайзии вырос на 32 процента с начала года - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251111/tovarooborot-864413194.html
Товарооборот России и Малайзии вырос на 32 процента с начала года
Товарооборот России и Малайзии вырос на 32 процента с начала года - 11.11.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Малайзии вырос на 32 процента с начала года
Товарооборот России и Малайзии вырос на 32% с начала текущего года, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T13:08+0300
2025-11-11T13:08+0300
экономика
малайзия
россия
мировая экономика
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aece109db9d243e0c4e4bdd42cca51c9.jpg
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Малайзии вырос на 32% с начала текущего года, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Фальков выступает ее председателем со стороны РФ. "Отмечу, что в этом году мы видим поддержку диалога России и Малайзии на самом высоком уровне… Самое главное - мы успешно реализуем задачу по увеличению товарооборота между нашими странами. С начала этого года он вырос на 32%", - сказал Фальков на полях мероприятия. Министр добавил, что Москва и Куала-Лумпур продолжают расширять инвестиционное сотрудничество. По его словам, сегодня в Малайзии успешно работают российские заводы по производству нефтяных масел и синтетического сапфира. "Есть интерес и со стороны других российских компаний к локализации здесь своих производств", - сообщил Фальков.
https://1prime.ru/20251023/rossiya-863858149.html
малайзия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1109e9b586e5cedfc9448abe3b609621.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
малайзия, россия, мировая экономика, рф, москва
Экономика, МАЛАЙЗИЯ, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, МОСКВА
13:08 11.11.2025
 
Товарооборот России и Малайзии вырос на 32 процента с начала года

Товарооборот России и Малайзии вырос на 32% с начала текущего года

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Малайзии вырос на 32% с начала текущего года, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Фальков выступает ее председателем со стороны РФ.
"Отмечу, что в этом году мы видим поддержку диалога России и Малайзии на самом высоком уровне… Самое главное - мы успешно реализуем задачу по увеличению товарооборота между нашими странами. С начала этого года он вырос на 32%", - сказал Фальков на полях мероприятия.
Министр добавил, что Москва и Куала-Лумпур продолжают расширять инвестиционное сотрудничество. По его словам, сегодня в Малайзии успешно работают российские заводы по производству нефтяных масел и синтетического сапфира.
"Есть интерес и со стороны других российских компаний к локализации здесь своих производств", - сообщил Фальков.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
В РСТ рассказали о росте турпотока из России в Малайзию
23 октября, 18:22
 
ЭкономикаМАЛАЙЗИЯРОССИЯМировая экономикаРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала