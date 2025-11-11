https://1prime.ru/20251111/tovarooborot-864413194.html

Товарооборот России и Малайзии вырос на 32 процента с начала года

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Малайзии вырос на 32% с начала текущего года, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Фальков выступает ее председателем со стороны РФ. "Отмечу, что в этом году мы видим поддержку диалога России и Малайзии на самом высоком уровне… Самое главное - мы успешно реализуем задачу по увеличению товарооборота между нашими странами. С начала этого года он вырос на 32%", - сказал Фальков на полях мероприятия. Министр добавил, что Москва и Куала-Лумпур продолжают расширять инвестиционное сотрудничество. По его словам, сегодня в Малайзии успешно работают российские заводы по производству нефтяных масел и синтетического сапфира. "Есть интерес и со стороны других российских компаний к локализации здесь своих производств", - сообщил Фальков.

