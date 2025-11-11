https://1prime.ru/20251111/tramp-864401466.html

Трамп заявил, что избавился от тех, от кого был не в восторге

2025-11-11T00:20+0300

ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассказал, что избавился от тех людей в своей администрации, от кого был не в восторге. "Мы от них избавились, мы нашли тех, от кого были не в восторге, и выгнали их", - заявил Трамп в Белом доме. Он не привел подробностей о тех, кого имеет в виду. Самым громким скандалом в администрации была ситуация между возглавлявшим департамент по контролю за эффективностью правительства (DOGE) Илоном Маском и главой Белого дома. В июне между главой Tesla и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

2025

