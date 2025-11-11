Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии - 11.11.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии
2025-11-11T01:38+0300
2025-11-11T01:38+0300
ВАШИНГТОН, 11 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать все возможное для того, чтобы Сирия была успешной страной. "Мы сделаем все, что сможем, чтобы Сирия добилась успеха, потому что это часть Ближнего востока", – сказал президент США в Белом доме. Так Трамп прокомментировал свои переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
01:38 11.11.2025
 
Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии

ВАШИНГТОН, 11 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать все возможное для того, чтобы Сирия была успешной страной.
"Мы сделаем все, что сможем, чтобы Сирия добилась успеха, потому что это часть Ближнего востока", – сказал президент США в Белом доме.
Так Трамп прокомментировал свои переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
 
