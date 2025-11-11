https://1prime.ru/20251111/tramp-864402319.html

Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии

Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии - 11.11.2025, ПРАЙМ

Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии

Президент США Дональд Трамп пообещал сделать все возможное для того, чтобы Сирия была успешной страной. | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T01:38+0300

2025-11-11T01:38+0300

2025-11-11T01:38+0300

экономика

мировая экономика

сирия

сша

вашингтон

дональд трамп

башар асад

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864402319.jpg?1762814337

ВАШИНГТОН, 11 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать все возможное для того, чтобы Сирия была успешной страной. "Мы сделаем все, что сможем, чтобы Сирия добилась успеха, потому что это часть Ближнего востока", – сказал президент США в Белом доме. Так Трамп прокомментировал свои переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

сирия

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сирия, сша, вашингтон, дональд трамп, башар асад, оон