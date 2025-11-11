Трамп рассчитывает на скорый уход главы ФРС Пауэлла

https://1prime.ru/20251111/tramp-864404062.html
ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорый уход председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которого он обвинил в запоздалых решениях. "У меня ужасный человек во главе ФРС, но, к счастью, он уйдет через несколько месяцев. Мы называем его "запоздалый" - он всегда опаздывает со всем, кроме как перед так называемыми выборами демократов", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в ночь на вторник. Он добавил, что ожидает скорого снижения процентных ставок.
