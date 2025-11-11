https://1prime.ru/20251111/tramp-864404062.html

Трамп рассчитывает на скорый уход главы ФРС Пауэлла

Трамп рассчитывает на скорый уход главы ФРС Пауэлла - 11.11.2025, ПРАЙМ

Трамп рассчитывает на скорый уход главы ФРС Пауэлла

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорый уход председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которого он обвинил в... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T03:36+0300

2025-11-11T03:36+0300

2025-11-11T05:09+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

джером пауэлл

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864404062.jpg?1762826978

ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорый уход председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которого он обвинил в запоздалых решениях. "У меня ужасный человек во главе ФРС, но, к счастью, он уйдет через несколько месяцев. Мы называем его "запоздалый" - он всегда опаздывает со всем, кроме как перед так называемыми выборами демократов", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в ночь на вторник. Он добавил, что ожидает скорого снижения процентных ставок.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл, fox news