Трамп поддержал продление ипотеки в США до 50 лет

ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет на фоне того, что многие американцы не могут позволить себе приобрести жилье. "Ну, знаете, с 40 до 50 лет... Это не такой уж большой фактор. Может, немного поможет", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о кризисе с доступностью жилья в США. При этом в среднем срок продолжительности ипотечных кредитов в США сейчас составляет 30 лет.

