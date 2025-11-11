Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп поддержал продление ипотеки в США до 50 лет - 11.11.2025, ПРАЙМ
Трамп поддержал продление ипотеки в США до 50 лет
ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет на фоне того, что многие американцы не могут позволить себе приобрести жилье. "Ну, знаете, с 40 до 50 лет... Это не такой уж большой фактор. Может, немного поможет", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о кризисе с доступностью жилья в США. При этом в среднем срок продолжительности ипотечных кредитов в США сейчас составляет 30 лет.
03:48 11.11.2025 (обновлено: 05:10 11.11.2025)
 
Трамп поддержал продление ипотеки в США до 50 лет

ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет на фоне того, что многие американцы не могут позволить себе приобрести жилье.
"Ну, знаете, с 40 до 50 лет... Это не такой уж большой фактор. Может, немного поможет", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о кризисе с доступностью жилья в США.
При этом в среднем срок продолжительности ипотечных кредитов в США сейчас составляет 30 лет.
 
