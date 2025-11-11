Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что лидер демократов в сенате Шумер утратил талант - 11.11.2025
Трамп заявил, что лидер демократов в сенате Шумер утратил талант
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер раньше был талантливым человеком, но растерял свой талант. | 11.11.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер раньше был талантливым человеком, но растерял свой талант. "Мне жаль, потому что я знал Чака Шумера… он был довольно талантливым парнем. Он утратил свой талант", - сказал Трамп в интервью Fox News. В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября. В связи с этим Шумер подвергается критике со стороны левого крыла демократов за то, что он якобы позволил этому процессу продвинуться вперед, не добившись значительных уступок от республиканцев. Некоторые законодатели от Демпартии уже требуют смену лидерства.
ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер раньше был талантливым человеком, но растерял свой талант.
"Мне жаль, потому что я знал Чака Шумера… он был довольно талантливым парнем. Он утратил свой талант", - сказал Трамп в интервью Fox News.
В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.
В связи с этим Шумер подвергается критике со стороны левого крыла демократов за то, что он якобы позволил этому процессу продвинуться вперед, не добившись значительных уступок от республиканцев. Некоторые законодатели от Демпартии уже требуют смену лидерства.
 
