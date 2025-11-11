https://1prime.ru/20251111/trejler-864407076.html

Первый трейлер к фильму "Кремлевский волшебник" собрал 43 тысячи просмотров

2025-11-11T06:37+0300

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Первый трейлер к фильму "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, собрал за 13 часов 43 тысячи просмотров. Мировая премьера фильма намечена на 21 января 2026 года. Трейлер, опубликованный в понедельник на YouTube-канале французской киностудии Gaumont, за 13 часов собрал почти 43 тысячи просмотров. В сентябре РИА Новости выяснило, что фильм хотят показать в России, к премьере говорятся несколько кинотеатров. Ранее издание Deadline сообщало, что Лоу исполнит роль президента РФ в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. По сообщению издания, премьера фильма "Кремлевский волшебник" состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам его поездки в Китай сказал журналистам, что пока не видел фильм и не слышал о нем.

