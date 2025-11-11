Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый трейлер к фильму "Кремлевский волшебник" собрал 43 тысячи просмотров - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/trejler-864407076.html
Первый трейлер к фильму "Кремлевский волшебник" собрал 43 тысячи просмотров
Первый трейлер к фильму "Кремлевский волшебник" собрал 43 тысячи просмотров - 11.11.2025, ПРАЙМ
Первый трейлер к фильму "Кремлевский волшебник" собрал 43 тысячи просмотров
Первый трейлер к фильму "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, собрал за 13 часов 43... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T06:37+0300
2025-11-11T06:37+0300
бизнес
рф
пекин
китай
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864407076.jpg?1762832270
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Первый трейлер к фильму "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, собрал за 13 часов 43 тысячи просмотров. Мировая премьера фильма намечена на 21 января 2026 года. Трейлер, опубликованный в понедельник на YouTube-канале французской киностудии Gaumont, за 13 часов собрал почти 43 тысячи просмотров. В сентябре РИА Новости выяснило, что фильм хотят показать в России, к премьере говорятся несколько кинотеатров. Ранее издание Deadline сообщало, что Лоу исполнит роль президента РФ в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. По сообщению издания, премьера фильма "Кремлевский волшебник" состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам его поездки в Китай сказал журналистам, что пока не видел фильм и не слышал о нем.
рф
пекин
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, пекин, китай, владимир путин, дмитрий песков
Бизнес, РФ, Пекин, КИТАЙ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
06:37 11.11.2025
 
Первый трейлер к фильму "Кремлевский волшебник" собрал 43 тысячи просмотров

Трейлер фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу собрал 43 тысячи просмотров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Первый трейлер к фильму "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, собрал за 13 часов 43 тысячи просмотров.
Мировая премьера фильма намечена на 21 января 2026 года.
Трейлер, опубликованный в понедельник на YouTube-канале французской киностудии Gaumont, за 13 часов собрал почти 43 тысячи просмотров.
В сентябре РИА Новости выяснило, что фильм хотят показать в России, к премьере говорятся несколько кинотеатров.
Ранее издание Deadline сообщало, что Лоу исполнит роль президента РФ в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. По сообщению издания, премьера фильма "Кремлевский волшебник" состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам его поездки в Китай сказал журналистам, что пока не видел фильм и не слышал о нем.
 
БизнесРФПекинКИТАЙВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала