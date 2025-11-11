https://1prime.ru/20251111/truboprovod-864420544.html
"Славнефть" разработала методику диагностики полимерных трубопроводов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Специалисты "Славнефть-Красноярскнефтегаза", дочернего предприятия "Роснефти" и "Газпром нефти", первыми в России разработали методику диагностики полимерно-армированных трубопроводов без остановки их работы, сообщила "Роснефть". "Специалисты "Славнефть-Красноярскнефтегаза"... первыми в России разработали методику и инновационный комплект оборудования для диагностики полимерно-армированных трубопроводов (ПАТ). Технология позволяет исследовать трубопровод на всей его протяженности без остановки работы, определять возможные дефекты и составлять план мероприятий по техническому обслуживанию", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее диагностика проводилась с помощью вырезки отдельных участков трубопровода. Недостаток такого метода в том, что он требует остановки трубопровода. Разработанная специалистами предприятия методика внутритрубной диагностики обеспечивает непрерывность производственного процесса и не только выявляет локальные особенности трубопровода, но и дает прогнозные данные о состоянии армирующего слоя и наружной изоляции. "Центральным элементом комплекта диагностического оборудования является уникальный дефектоскоп, который оценивает состояние трубопровода с помощью ультразвуковых волн. Волны проникают в трубопровод и, образуя механический импульс, отражают дефекты и подают сигналы на компьютер. По результатам интерпретации полученных сигналов определяются координаты дефектных участков, глубина их расположения и размеры. На основании полученных данных планируются дальнейшие мероприятия по обслуживанию трубопровода", - добавляется в сообщении. Комплект нового оборудования прошел испытания на производственных объектах Куюмбинского месторождения. В результате внедрения новой методики специалисты ожидают повышения уровня безопасности фонда трубопроводов и снижения экологических рисков.
