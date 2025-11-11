Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Славнефть" разработала методику диагностики полимерных трубопроводов - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/truboprovod-864420544.html
"Славнефть" разработала методику диагностики полимерных трубопроводов
"Славнефть" разработала методику диагностики полимерных трубопроводов - 11.11.2025, ПРАЙМ
"Славнефть" разработала методику диагностики полимерных трубопроводов
Специалисты "Славнефть-Красноярскнефтегаза", дочернего предприятия "Роснефти" и "Газпром нефти", первыми в России разработали методику диагностики... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T17:38+0300
2025-11-11T17:38+0300
россия
газ
роснефть
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/76455/92/764559242_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d423b40f744fe221cdc628da7ae7667a.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Специалисты "Славнефть-Красноярскнефтегаза", дочернего предприятия "Роснефти" и "Газпром нефти", первыми в России разработали методику диагностики полимерно-армированных трубопроводов без остановки их работы, сообщила "Роснефть". "Специалисты "Славнефть-Красноярскнефтегаза"... первыми в России разработали методику и инновационный комплект оборудования для диагностики полимерно-армированных трубопроводов (ПАТ). Технология позволяет исследовать трубопровод на всей его протяженности без остановки работы, определять возможные дефекты и составлять план мероприятий по техническому обслуживанию", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее диагностика проводилась с помощью вырезки отдельных участков трубопровода. Недостаток такого метода в том, что он требует остановки трубопровода. Разработанная специалистами предприятия методика внутритрубной диагностики обеспечивает непрерывность производственного процесса и не только выявляет локальные особенности трубопровода, но и дает прогнозные данные о состоянии армирующего слоя и наружной изоляции. "Центральным элементом комплекта диагностического оборудования является уникальный дефектоскоп, который оценивает состояние трубопровода с помощью ультразвуковых волн. Волны проникают в трубопровод и, образуя механический импульс, отражают дефекты и подают сигналы на компьютер. По результатам интерпретации полученных сигналов определяются координаты дефектных участков, глубина их расположения и размеры. На основании полученных данных планируются дальнейшие мероприятия по обслуживанию трубопровода", - добавляется в сообщении. Комплект нового оборудования прошел испытания на производственных объектах Куюмбинского месторождения. В результате внедрения новой методики специалисты ожидают повышения уровня безопасности фонда трубопроводов и снижения экологических рисков.
https://1prime.ru/20251103/neft-864189751.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76455/92/764559242_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_bd61a328ba0756de487138342265409c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, роснефть, газпром
РОССИЯ, Газ, Роснефть, Газпром
17:38 11.11.2025
 
"Славнефть" разработала методику диагностики полимерных трубопроводов

"Славнефть" разработала методику диагностики полимерных трубопроводов без их остановки

© fotolia.com / 3dmentatТрубопровод
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Трубопровод. Архивное фото
© fotolia.com / 3dmentat
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Специалисты "Славнефть-Красноярскнефтегаза", дочернего предприятия "Роснефти" и "Газпром нефти", первыми в России разработали методику диагностики полимерно-армированных трубопроводов без остановки их работы, сообщила "Роснефть".
"Специалисты "Славнефть-Красноярскнефтегаза"... первыми в России разработали методику и инновационный комплект оборудования для диагностики полимерно-армированных трубопроводов (ПАТ). Технология позволяет исследовать трубопровод на всей его протяженности без остановки работы, определять возможные дефекты и составлять план мероприятий по техническому обслуживанию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее диагностика проводилась с помощью вырезки отдельных участков трубопровода. Недостаток такого метода в том, что он требует остановки трубопровода. Разработанная специалистами предприятия методика внутритрубной диагностики обеспечивает непрерывность производственного процесса и не только выявляет локальные особенности трубопровода, но и дает прогнозные данные о состоянии армирующего слоя и наружной изоляции.
"Центральным элементом комплекта диагностического оборудования является уникальный дефектоскоп, который оценивает состояние трубопровода с помощью ультразвуковых волн. Волны проникают в трубопровод и, образуя механический импульс, отражают дефекты и подают сигналы на компьютер. По результатам интерпретации полученных сигналов определяются координаты дефектных участков, глубина их расположения и размеры. На основании полученных данных планируются дальнейшие мероприятия по обслуживанию трубопровода", - добавляется в сообщении.
Комплект нового оборудования прошел испытания на производственных объектах Куюмбинского месторождения. В результате внедрения новой методики специалисты ожидают повышения уровня безопасности фонда трубопроводов и снижения экологических рисков.
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Глава TotalEnergies рассказал о последствиях санкций против "Роснефти"
3 ноября, 22:15
 
РОССИЯГазРоснефтьГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала