ЦБ ожидает рост числа выявленных мошеннических операций

https://1prime.ru/20251111/tsb-864402407.html
2025-11-11T01:38+0300
2025-11-11T01:38+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает рост числа выявленных мошеннических операций по итогам текущего года, это связано как с общим увеличением киберпреступности, так и с тем, что пострадавшим стало проще заявлять об инцидентах в банки и полицию, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. "По нашим оценкам, по итогам текущего года также возможен рост числа выявленных мошеннических операций", - сказал он. Как отметил Уваров это связано с общим ростом киберпреступности, а также с тем, что жертвам мошенников с 1 октября стало проще обратиться в банк и полицию. С этой даты крупные банки обязаны были дополнить мобильные приложения функционалом для пострадавших от злоумышленников. В сентябре Уваров сообщал, что банки РФ по итогам первого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей. С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - так называемой "спецкнопкой". Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года, оно должно упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве. По данным ЦБ, мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее. Российские банки в 2024 году предотвратили мошеннические хищения на 13,5 триллиона рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.
банки, финансы, россия, рф, банк россия, банк россии
01:38 11.11.2025
 
Заголовок открываемого материала