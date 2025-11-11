Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11.11.2025
ЦБ объяснил, что делать, если мошенники украли деньги
ЦБ объяснил, что делать, если мошенники украли деньги - 11.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ объяснил, что делать, если мошенники украли деньги
Россиянам, пострадавшим от мошенников, стало проще обращаться в банк и полицию - с октября они это могут делать через мобильное приложение кредитной... | 11.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россиянам, пострадавшим от мошенников, стало проще обращаться в банк и полицию - с октября они это могут делать через мобильное приложение кредитной организации; данный сервис, по мнению Банка России, будет особенно востребован среди тех, кто лишился небольших сумм, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. "Пострадавшим от мошенников с 1 октября стало проще обратиться в банк и полицию. С этой даты крупные банки обязаны дополнить мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Теперь сообщить об обмане, а также сформировать справку для обращения в полицию, клиенты крупных банков могут через мобильное приложение", - сказал он. Банк России ожидает, что данный сервис будет особенно востребован среди пострадавших с небольшими суммами, которые раньше не обращались в банк и полицию. "Наш опрос о безопасности финансовых услуг показал, что в 2024 году только треть пострадавших обращалась и в банк, и в полицию по факту хищения. Поэтому мы ввели новые требования для банков, чтобы они упростили процедуру взаимодействия с пострадавшими клиентами. В этом году мы традиционно проводим аналогичный опрос в ноябре. По результатам этого исследования посмотрим, какие тенденции у злоумышленников, кого они чаще всего обманывают и какими способами", - добавил Уваров. С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - так называемой "спецкнопкой". Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года, оно должно упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве.
банк россия, банки, финансы, общество
Экономика, банк Россия, Банки, Финансы, Общество
08:40 11.11.2025
 
ЦБ объяснил, что делать, если мошенники украли деньги

ЦБ: россиянам, пострадавшим от мошенников, стало проще обращаться в банк и полицию

Здание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россиянам, пострадавшим от мошенников, стало проще обращаться в банк и полицию - с октября они это могут делать через мобильное приложение кредитной организации; данный сервис, по мнению Банка России, будет особенно востребован среди тех, кто лишился небольших сумм, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"Пострадавшим от мошенников с 1 октября стало проще обратиться в банк и полицию. С этой даты крупные банки обязаны дополнить мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Теперь сообщить об обмане, а также сформировать справку для обращения в полицию, клиенты крупных банков могут через мобильное приложение", - сказал он.
Банк России ожидает, что данный сервис будет особенно востребован среди пострадавших с небольшими суммами, которые раньше не обращались в банк и полицию.
"Наш опрос о безопасности финансовых услуг показал, что в 2024 году только треть пострадавших обращалась и в банк, и в полицию по факту хищения. Поэтому мы ввели новые требования для банков, чтобы они упростили процедуру взаимодействия с пострадавшими клиентами. В этом году мы традиционно проводим аналогичный опрос в ноябре. По результатам этого исследования посмотрим, какие тенденции у злоумышленников, кого они чаще всего обманывают и какими способами", - добавил Уваров.
С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - так называемой "спецкнопкой". Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года, оно должно упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве.
В Центробанке рассказали о статистике переводов денег мошенникам
