https://1prime.ru/20251111/tsb-864416716.html
ЦБ в этом году инициировал блокировку 28 тысяч мошеннических сайтов
ЦБ в этом году инициировал блокировку 28 тысяч мошеннических сайтов - 11.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ в этом году инициировал блокировку 28 тысяч мошеннических сайтов
Банк России за девять месяцев инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических интернет-ресурсов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T16:11+0300
2025-11-11T16:11+0300
2025-11-11T16:11+0300
экономика
технологии
финансы
банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России за девять месяцев инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических интернет-ресурсов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Мы постоянно выявляем мошеннические сайты и информацию о них направляем в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для блокировки. Мы добились хорошей скорости реакции. В первом полугодии 2025 года Банк России выявил и инициировал блокировку более 20 тысяч интернет-ресурсов злоумышленников", - сказал он. "По предварительным данным за третий квартал этого года, мы инициировали блокировку 7,8 тысячи мошеннических ресурсов", - продолжил Уваров. Глава департамента отметил, что заблокированные интернет-ресурсы - это сайты, страницы и группы в социальных сетях, а также в мессенджере Telegram. Данные ресурсы распространяли информацию о возможности получения финансовых услуг от лица организаций, не имеющих лицензии Банка России. Некоторые сайты были связаны с финансовыми пирамидами или использовались мошенниками как фишинговые, подытожил он.
https://1prime.ru/20251111/tsb-864409633.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc0c071d8c3f23e4ba98037f6179f27a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, банки, банк россия
Экономика, Технологии, Финансы, Банки, банк Россия
ЦБ в этом году инициировал блокировку 28 тысяч мошеннических сайтов
Уваров: ЦБ за девять месяцев инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических сайтов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России за девять месяцев инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических интернет-ресурсов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Мы постоянно выявляем мошеннические сайты и информацию о них направляем в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для блокировки. Мы добились хорошей скорости реакции. В первом полугодии 2025 года Банк России
выявил и инициировал блокировку более 20 тысяч интернет-ресурсов злоумышленников", - сказал он.
"По предварительным данным за третий квартал этого года, мы инициировали блокировку 7,8 тысячи мошеннических ресурсов", - продолжил Уваров.
Глава департамента отметил, что заблокированные интернет-ресурсы - это сайты, страницы и группы в социальных сетях, а также в мессенджере Telegram. Данные ресурсы распространяли информацию о возможности получения финансовых услуг от лица организаций, не имеющих лицензии Банка России. Некоторые сайты были связаны с финансовыми пирамидами или использовались мошенниками как фишинговые, подытожил он.
ЦБ объяснил, что делать, если мошенники украли деньги