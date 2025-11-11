Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ в этом году инициировал блокировку 28 тысяч мошеннических сайтов - 11.11.2025
ЦБ в этом году инициировал блокировку 28 тысяч мошеннических сайтов
2025-11-11T16:11+0300
2025-11-11T16:11+0300
экономика
технологии
финансы
банки
банк россия
технологии, финансы, банки, банк россия
Экономика, Технологии, Финансы, Банки, банк Россия
16:11 11.11.2025
 
ЦБ в этом году инициировал блокировку 28 тысяч мошеннических сайтов

Уваров: ЦБ за девять месяцев инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических сайтов

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России за девять месяцев инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических интернет-ресурсов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Мы постоянно выявляем мошеннические сайты и информацию о них направляем в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для блокировки. Мы добились хорошей скорости реакции. В первом полугодии 2025 года Банк России выявил и инициировал блокировку более 20 тысяч интернет-ресурсов злоумышленников", - сказал он.
"По предварительным данным за третий квартал этого года, мы инициировали блокировку 7,8 тысячи мошеннических ресурсов", - продолжил Уваров.
Глава департамента отметил, что заблокированные интернет-ресурсы - это сайты, страницы и группы в социальных сетях, а также в мессенджере Telegram. Данные ресурсы распространяли информацию о возможности получения финансовых услуг от лица организаций, не имеющих лицензии Банка России. Некоторые сайты были связаны с финансовыми пирамидами или использовались мошенниками как фишинговые, подытожил он.
