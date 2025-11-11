https://1prime.ru/20251111/tsb-864416716.html

ЦБ в этом году инициировал блокировку 28 тысяч мошеннических сайтов

ЦБ в этом году инициировал блокировку 28 тысяч мошеннических сайтов

ЦБ в этом году инициировал блокировку 28 тысяч мошеннических сайтов

Банк России за девять месяцев инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических интернет-ресурсов

2025-11-11T16:11+0300

экономика

технологии

финансы

банки

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России за девять месяцев инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических интернет-ресурсов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Мы постоянно выявляем мошеннические сайты и информацию о них направляем в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для блокировки. Мы добились хорошей скорости реакции. В первом полугодии 2025 года Банк России выявил и инициировал блокировку более 20 тысяч интернет-ресурсов злоумышленников", - сказал он. "По предварительным данным за третий квартал этого года, мы инициировали блокировку 7,8 тысячи мошеннических ресурсов", - продолжил Уваров. Глава департамента отметил, что заблокированные интернет-ресурсы - это сайты, страницы и группы в социальных сетях, а также в мессенджере Telegram. Данные ресурсы распространяли информацию о возможности получения финансовых услуг от лица организаций, не имеющих лицензии Банка России. Некоторые сайты были связаны с финансовыми пирамидами или использовались мошенниками как фишинговые, подытожил он.

https://1prime.ru/20251111/tsb-864409633.html

2025

Новости

ru-RU

технологии, финансы, банки, банк россия