https://1prime.ru/20251111/tsb-864423391.html

ЦБ создаст комитет по разработке базовых стандартов для ОПП

ЦБ создаст комитет по разработке базовых стандартов для ОПП - 11.11.2025, ПРАЙМ

ЦБ создаст комитет по разработке базовых стандартов для ОПП

Банк России создает комитет для подготовки базовых стандартов обязательных для всех операторов по приему платежей (ОПП), говорится в релизе регулятора. | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T18:02+0300

2025-11-11T18:02+0300

2025-11-11T18:02+0300

экономика

банки

финансы

россия

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России создает комитет для подготовки базовых стандартов обязательных для всех операторов по приему платежей (ОПП), говорится в релизе регулятора. "Для подготовки обязательных для всех ОПП базовых стандартов при Банке России создается Комитет по стандартам по деятельности ОПП. Он будет постоянно действующим органом, в состав которого войдут представители саморегулируемых организаций (СРО), федеральных органов исполнительной власти, а также регулятора", - говорится в релизе. Требования к содержанию этих стандартов установлены Указанием Банка России. Первый базовый стандарт будет касаться совершения платежными агентами операций на финансовом рынке, второй – защиты прав и интересов получателей услуг платежных агентов. "До конца текущего года Банк России сформирует персональный состав Комитета по стандартам по деятельности ОПП. Первое заседание Комитета состоится в первом квартале 2026 года", - сообщает регулятор. Отмечается, что в 2025 году на рынке услуг по приему платежей физических лиц начали работу саморегулируемые организации (СРО) платежных агентов – операторов по приему платежей. Это определено Федеральным законом от 10.07.2023 № 298-ФЗ. Саморегулирование призвано помочь платежным агентам гибко реагировать на изменения, внедрять лучшие практики, в том числе через стандарты, а также обеспечивать защиту интересов участников рынка, уточняет регулятор. Кроме того, законом предусмотрено, что СРО обеспечивают сбор отчетности ОПП и участвуют в контроле за их деятельностью, говорится в релизе.

https://1prime.ru/20251111/tsb-864416716.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, банк россия