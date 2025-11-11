Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ создаст комитет по разработке базовых стандартов для ОПП - 11.11.2025
ЦБ создаст комитет по разработке базовых стандартов для ОПП
2025-11-11T18:02+0300
2025-11-11T18:02+0300
экономика
банки
финансы
россия
банк россия
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России создает комитет для подготовки базовых стандартов обязательных для всех операторов по приему платежей (ОПП), говорится в релизе регулятора. "Для подготовки обязательных для всех ОПП базовых стандартов при Банке России создается Комитет по стандартам по деятельности ОПП. Он будет постоянно действующим органом, в состав которого войдут представители саморегулируемых организаций (СРО), федеральных органов исполнительной власти, а также регулятора", - говорится в релизе. Требования к содержанию этих стандартов установлены Указанием Банка России. Первый базовый стандарт будет касаться совершения платежными агентами операций на финансовом рынке, второй – защиты прав и интересов получателей услуг платежных агентов. "До конца текущего года Банк России сформирует персональный состав Комитета по стандартам по деятельности ОПП. Первое заседание Комитета состоится в первом квартале 2026 года", - сообщает регулятор. Отмечается, что в 2025 году на рынке услуг по приему платежей физических лиц начали работу саморегулируемые организации (СРО) платежных агентов – операторов по приему платежей. Это определено Федеральным законом от 10.07.2023 № 298-ФЗ. Саморегулирование призвано помочь платежным агентам гибко реагировать на изменения, внедрять лучшие практики, в том числе через стандарты, а также обеспечивать защиту интересов участников рынка, уточняет регулятор. Кроме того, законом предусмотрено, что СРО обеспечивают сбор отчетности ОПП и участвуют в контроле за их деятельностью, говорится в релизе.
банки, финансы, россия, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, банк Россия
18:02 11.11.2025
 
ЦБ создаст комитет по разработке базовых стандартов для ОПП

Банк России создаст комитет по разработке стандартов для операторов по приему платежей

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России создает комитет для подготовки базовых стандартов обязательных для всех операторов по приему платежей (ОПП), говорится в релизе регулятора.
"Для подготовки обязательных для всех ОПП базовых стандартов при Банке России создается Комитет по стандартам по деятельности ОПП. Он будет постоянно действующим органом, в состав которого войдут представители саморегулируемых организаций (СРО), федеральных органов исполнительной власти, а также регулятора", - говорится в релизе.
Требования к содержанию этих стандартов установлены Указанием Банка России. Первый базовый стандарт будет касаться совершения платежными агентами операций на финансовом рынке, второй – защиты прав и интересов получателей услуг платежных агентов.
"До конца текущего года Банк России сформирует персональный состав Комитета по стандартам по деятельности ОПП. Первое заседание Комитета состоится в первом квартале 2026 года", - сообщает регулятор.
Отмечается, что в 2025 году на рынке услуг по приему платежей физических лиц начали работу саморегулируемые организации (СРО) платежных агентов – операторов по приему платежей. Это определено Федеральным законом от 10.07.2023 № 298-ФЗ.
Саморегулирование призвано помочь платежным агентам гибко реагировать на изменения, внедрять лучшие практики, в том числе через стандарты, а также обеспечивать защиту интересов участников рынка, уточняет регулятор.
Кроме того, законом предусмотрено, что СРО обеспечивают сбор отчетности ОПП и участвуют в контроле за их деятельностью, говорится в релизе.
Заголовок открываемого материала