Банк России обновит список признаков мошеннических операций

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ обновит список признаков мошеннических переводов, добавив в него смену номера телефона для входа в онлайн-банк, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер", - сказал он. "Почему этот критерий важен? Чтобы минимизировать количество ситуаций, когда мошенники заражают телефон вирусной программой, с помощью которой дистанционно управляют устройством жертвы, в том числе похищают деньги", - продолжил Уваров. Приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ РФ опубликует в ближайшее время, добавил он. Сейчас в перечне признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, шесть пунктов. Так, должны приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции, а также переводы лицам, в отношении которых есть информация о возбужденном уголовном деле. Кроме того, банки должны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах. Также банки обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.

