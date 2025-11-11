Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России
банки, финансы, технологии, рф, банк россия
Банк России, Банки, Финансы, Технологии, РФ, банк Россия
18:31 11.11.2025
 
Банк России обновит список признаков мошеннических операций

ЦБ добавит смену номера при входе в онлайн-банк в список признаков мошеннических переводов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ обновит список признаков мошеннических переводов, добавив в него смену номера телефона для входа в онлайн-банк, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер", - сказал он.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
ЦБ в этом году инициировал блокировку 28 тысяч мошеннических сайтов
16:11
"Почему этот критерий важен? Чтобы минимизировать количество ситуаций, когда мошенники заражают телефон вирусной программой, с помощью которой дистанционно управляют устройством жертвы, в том числе похищают деньги", - продолжил Уваров.
Приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ РФ опубликует в ближайшее время, добавил он.
Сейчас в перечне признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, шесть пунктов.
Так, должны приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции, а также переводы лицам, в отношении которых есть информация о возбужденном уголовном деле. Кроме того, банки должны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
Также банки обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
В Центробанке рассказали о статистике переводов денег мошенникам
