ЦБ предложил ужесточить оценку доходов заемщиков при расчете ПДН

2025-11-11T23:28+0300

экономика

финансы

банки

рф

банк россия

росстат

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России предложил с 1 апреля 2026 года ужесточить оценку доходов заемщика при расчете банками его показателя долговой нагрузки (ПДН), следует из опубликованного на сайте регулятора проекта. "Проект разработан в рамках поэтапной реализации... поручений президента Российской Федерации от 29 сентября 2024 года... об установлении обязанности кредиторов использовать актуальную официальную информацию, подтверждающую доходы физического лица, при принятии решения о предоставлении ему потребительского займа", - говорится в пояснительной записке к проекту. "Планируемый срок вступления в силу проекта - 1 апреля 2026 года", - отмечается там же. При этом отдельные положения проекта будут подлежать применению с 1 июля 2026 года. Предложения и замечания по проекту в рамках публичного обсуждения принимаются регулятором в период с 11 по 24 ноября 2025 года включительно. Согласно материалам ЦБ, проект предусматривает введение дисконтирующего коэффициента в размере 10% к оценке дохода с помощью упрощенного подхода (минимум из заявленного заемщиком дохода и данных Росстата о среднедушевом денежном доходе в регионе, в котором заемщик зарегистрирован по месту пребывания на территории РФ или по месту жительства). "Исключается возможность использовать в качестве документов, подтверждающих доход, выписки по счетам заемщика, открытым в кредитной организации, на которые зачисляются иные доходы заемщика. Такие средства могут поступать на счет из-за совершения разовых операций, что не считается стабильным источником дохода", - отмечается в документе. Также регулятор предложил ввести требование о формировании и предоставлении заемщику выписок по счетам, которые могут быть использованы для подтверждения доходов заемщика, непосредственно кредитной организацией, в которой открыты указанные счета. ЦБ считает, что такая мера ограничит возможность кредиторов использовать сервисы сторонних операторов по представлению агрегированной информации о поступлениях на открытые в банках счета заемщика. ЦБ считает, что необходимо исключить возможность использовать документы с информацией о доходах заемщика - индивидуального предпринимателя (ИП), выданные ИП самому себе. Но сохранить возможность использовать справку о заработной плате с места работы, если ее выдал работодатель-ИП. ЦБ также предлагает ввести запрет на применение модельного подхода к зарплатным клиентам банка для дестимулирования учета неофициальных доходов, ввести запрет на применение модельного подхода к определению величины среднемесячного дохода заемщика, в отношении которого у кредитной организации отсутствует информация для определения существенных факторов модели. Также планируется исключить возможность использования электронных носителей информации при формировании уведомления о применении модельного подхода кредитной организацией. "В случае отсутствия согласия заемщика на раскрытие кредитору основной части кредитной истории предлагается признавать суммы величин среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика равной величине среднемесячного дохода заемщика, что позволит обеспечить применение консервативного подхода при расчете ПДН", - заключил регулятор в пояснительной записке.

