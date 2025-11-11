https://1prime.ru/20251111/ugroza-864436395.html
В Венгрии резко ответили на новое заявление Зеленского против России
В Венгрии резко ответили на новое заявление Зеленского против России - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Венгрии резко ответили на новое заявление Зеленского против России
Угрозы Владимира Зеленского, направленные на срыв поставок российской нефти в Венгрию, звучат отчаянно, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T23:30+0300
2025-11-11T23:30+0300
2025-11-11T23:30+0300
в мире
украина
венгрия
владимир зеленский
петер сийярто
киев
андрей сибига
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского, направленные на срыв поставок российской нефти в Венгрию, звучат отчаянно, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Зеленский ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию в то время, когда собственная выработка электроэнергии на Украине полностью прекращена, а импорт осуществляется преимущественно через Венгрию", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что подобные заявления главы киевского режима безрассудны и могут создать препятствия для поставок венгерских ресурсов на Украину.Конфликт Киева и БудапештаОбострение между Киевом и Будапештом началось после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии и отказаться от атак на критическую инфраструктуру, обеспечивающую энергоснабжение страны.В ответ украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что не стоит указывать Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также посоветовал Венгрии "диверсифицировать поставки энергоресурсов".
https://1prime.ru/20251111/zelenskiy-864435822.html
https://1prime.ru/20251110/druzhba-864399610.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, владимир зеленский, петер сийярто, киев, андрей сибига
В мире, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Киев, Андрей Сибига
В Венгрии резко ответили на новое заявление Зеленского против России
Кошкович: угрозы Зеленского в адрес России и Венгрии звучат безрассудно