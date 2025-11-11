https://1prime.ru/20251111/ugroza-864436395.html

В Венгрии резко ответили на новое заявление Зеленского против России

МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского, направленные на срыв поставок российской нефти в Венгрию, звучат отчаянно, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Зеленский ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию в то время, когда собственная выработка электроэнергии на Украине полностью прекращена, а импорт осуществляется преимущественно через Венгрию", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что подобные заявления главы киевского режима безрассудны и могут создать препятствия для поставок венгерских ресурсов на Украину.Конфликт Киева и БудапештаОбострение между Киевом и Будапештом началось после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии и отказаться от атак на критическую инфраструктуру, обеспечивающую энергоснабжение страны.В ответ украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что не стоит указывать Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также посоветовал Венгрии "диверсифицировать поставки энергоресурсов".

