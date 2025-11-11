Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии резко ответили на новое заявление Зеленского против России - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/ugroza-864436395.html
В Венгрии резко ответили на новое заявление Зеленского против России
В Венгрии резко ответили на новое заявление Зеленского против России - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Венгрии резко ответили на новое заявление Зеленского против России
Угрозы Владимира Зеленского, направленные на срыв поставок российской нефти в Венгрию, звучат отчаянно, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T23:30+0300
2025-11-11T23:30+0300
в мире
украина
венгрия
владимир зеленский
петер сийярто
киев
андрей сибига
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского, направленные на срыв поставок российской нефти в Венгрию, звучат отчаянно, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Зеленский ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию в то время, когда собственная выработка электроэнергии на Украине полностью прекращена, а импорт осуществляется преимущественно через Венгрию", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что подобные заявления главы киевского режима безрассудны и могут создать препятствия для поставок венгерских ресурсов на Украину.Конфликт Киева и БудапештаОбострение между Киевом и Будапештом началось после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии и отказаться от атак на критическую инфраструктуру, обеспечивающую энергоснабжение страны.В ответ украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что не стоит указывать Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также посоветовал Венгрии "диверсифицировать поставки энергоресурсов".
https://1prime.ru/20251111/zelenskiy-864435822.html
https://1prime.ru/20251110/druzhba-864399610.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, венгрия, владимир зеленский, петер сийярто, киев, андрей сибига
В мире, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Киев, Андрей Сибига
23:30 11.11.2025
 
В Венгрии резко ответили на новое заявление Зеленского против России

Кошкович: угрозы Зеленского в адрес России и Венгрии звучат безрассудно

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского, направленные на срыв поставок российской нефти в Венгрию, звучат отчаянно, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Зеленский ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию в то время, когда собственная выработка электроэнергии на Украине полностью прекращена, а импорт осуществляется преимущественно через Венгрию", — отметил эксперт.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
В Раде выдвинули обвинения Зеленскому после скандала с НАБУ
23:24
Он подчеркнул, что подобные заявления главы киевского режима безрассудны и могут создать препятствия для поставок венгерских ресурсов на Украину.
Конфликт Киева и Будапешта
Обострение между Киевом и Будапештом началось после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии и отказаться от атак на критическую инфраструктуру, обеспечивающую энергоснабжение страны.
В ответ украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что не стоит указывать Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также посоветовал Венгрии "диверсифицировать поставки энергоресурсов".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
В Германии резко ответили на шаг Зеленского в против Венгрии
Вчера, 23:40
 
В миреУКРАИНАВЕНГРИЯВладимир ЗеленскийПетер СийяртоКиевАндрей Сибига
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала