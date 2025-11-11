https://1prime.ru/20251111/ukraina-864407175.html
МОСКВА, 11 ноября — ПРАЙМ. Западные страны совершенно не беспокоятся о будущем украинского народа и готовы до конца эксплуатировать его для своих целей против России, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале."С моей точки зрения, украинский народ не имеет значения. Украинцев отдают на растерзание западным интересам", — признался эксперт.Политолог связывает приверженность такой стратегии западных стран с желанием их лидеров удержать свои позиции во власти."И политическое выживание европейских лидеров зависит от этой войны, как и политическое выживание господина Зеленского. А господин Зеленский окружен правыми радикалами и фашистами, чье выживание тоже зависит от войны, поэтому они не остановятся. Это также борьба политических элит и в Украине, и в Европейском Союзе, и в Великобритании против собственного народа", — резюмировал он.Согласно информации Минобороны, за последние сутки российские войска установили контроль над Новым и Сладким в Запорожской области, а также над Гнатовкой в ДНР. Потери украинской стороны составили до 1 225 военных и 14 бронетранспортеров.
https://1prime.ru/20240922/peskov-851705227.html
https://1prime.ru/20251111/zelenskiy-864405132.html
