На Украине экс-вице-премьеру предъявили обвинения в незаконном обогащении - 11.11.2025
На Украине экс-вице-премьеру предъявили обвинения в незаконном обогащении
На Украине экс-вице-премьеру предъявили обвинения в незаконном обогащении - 11.11.2025, ПРАЙМ
На Украине экс-вице-премьеру предъявили обвинения в незаконном обогащении
Бывшему вице-премьеру Украины предъявили обвинения в незаконном обогащении в рамках дела о коррупции в сфере энергетики, сообщает Национальное антикоррупционное | 11.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бывшему вице-премьеру Украины предъявили обвинения в незаконном обогащении в рамках дела о коррупции в сфере энергетики, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ранее ведомство сообщало, что бывший вице-премьер Украины оказался фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере. По данным СМИ, речь шла об Алексее Чернышове, которого в июне НАБУ уже обвиняло в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. "Бывшему вице-премьер-министру сообщено о подозрении в незаконном обогащении", - говорится в сообщении НАБУ в Telegram-канале. Отмечается, что экс-чиновник участвовал в легализации средств, полученных преступным путем в рамках коррупционных схем в сфере энергетики. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на прокурора специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает, что речь идет об Алексее Чернышове. НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
22:02 11.11.2025
 
На Украине экс-вице-премьеру предъявили обвинения в незаконном обогащении

На Украине бывшему вице-премьеру Чернышову предъявили обвинения в незаконном обогащении

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бывшему вице-премьеру Украины предъявили обвинения в незаконном обогащении в рамках дела о коррупции в сфере энергетики, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Ранее ведомство сообщало, что бывший вице-премьер Украины оказался фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере. По данным СМИ, речь шла об Алексее Чернышове, которого в июне НАБУ уже обвиняло в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.
"Бывшему вице-премьер-министру сообщено о подозрении в незаконном обогащении", - говорится в сообщении НАБУ в Telegram-канале.
Отмечается, что экс-чиновник участвовал в легализации средств, полученных преступным путем в рамках коррупционных схем в сфере энергетики.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на прокурора специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает, что речь идет об Алексее Чернышове.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
