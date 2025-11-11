Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на Уолл-стрит умеренно снижаются после роста индексов днем ранее - 11.11.2025
Фьючерсы на Уолл-стрит умеренно снижаются после роста индексов днем ранее
Фьючерсы на Уолл-стрит умеренно снижаются после роста индексов днем ранее
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник после роста индексов днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,01% - до 47 455 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,38%, до 25 618 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,21%, до 6 842,5 пункта. По итогам торгов понедельника американские фондовые индексы выросли примерно на 1-2%. Инвесторы оценивали перспективы возможного завершения шатдауна правительства США. "Завершение шатдауна снимает еще один риск для рынков и экономики, особенно с учетом того, что мы приближались к периоду, когда он мог оказать долгосрочное влияние на экономику в виде невыплаты заработной платы и, как следствие, снижения потребления и даже сокращения поездок", - приводит агентство Блумберг комментарий аналитика Carson Group Сону Варгезе (Sonu Varghese). Возобновление работы правительства, по словам эксперта, полезно еще и потому, что начнется публикация макроэкономических данных и Федеральная резервная система США не будет проводить декабрьское заседание вслепую.
Экономика, Рынок, Торги, США, Финансы
14:31 11.11.2025
 
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник после роста индексов днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,01% - до 47 455 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,38%, до 25 618 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 6 842,5 пункта.
По итогам торгов понедельника американские фондовые индексы выросли примерно на 1-2%. Инвесторы оценивали перспективы возможного завершения шатдауна правительства США.
"Завершение шатдауна снимает еще один риск для рынков и экономики, особенно с учетом того, что мы приближались к периоду, когда он мог оказать долгосрочное влияние на экономику в виде невыплаты заработной платы и, как следствие, снижения потребления и даже сокращения поездок", - приводит агентство Блумберг комментарий аналитика Carson Group Сону Варгезе (Sonu Varghese).
Возобновление работы правительства, по словам эксперта, полезно еще и потому, что начнется публикация макроэкономических данных и Федеральная резервная система США не будет проводить декабрьское заседание вслепую.
Фондовые индексы АТР в основном снизились
